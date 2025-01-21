İzmir'de 21 Ocak Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 21 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 5 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER 21.01.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 21.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 21.01.2025 saat 09:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ÇOBANLAR 21.01.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 21.01.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. URLA GÜLBAHÇE 20.01.2025 saat 09:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. URLA YAĞCILAR 20.01.2025 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.