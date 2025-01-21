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21 Ocak Salı günü İzmir'de hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinden itibaren bulutlu bir hava hâkim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16°C’ye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklık aynı seviyelerde kalacak.

Izmir 21 Ocak Hava Durumu

Öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 14°C’ye kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10°C’ye kadar gerilerken, nem oranı %93’e ulaşacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Izmir 21 Ocak Hava Durumu 5 Günlük

Rüzgar ise gün boyunca hafif ila orta şiddette eserek, maksimum 18 km/s hızına ulaşacak. Vatandaşların akşam saatlerinde dışarıda plan yaparken yağışlı havaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ