İzmir'de bugün(21 Ocak Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 21 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 21 Ocak Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
02326162707
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SAM ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. CUMHURIYET BUL. NO:180/A
02324210604
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ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
02324219771
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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
02324337033
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HAKAN BİLGİLİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. SÜLEYMANİYE CAD. NO:87/A
02329999373
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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
02328547202
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EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
2322786565
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SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI
05523733083
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)
ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI
02323411500
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ÇAGRI ECZANESİ - BERGAMA
GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:7
SEMİYE SİTESİ BİM MARKET YANI
02326320631
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1
GENÇLIK CAD. NO:23/A
02323889326
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AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02323390011
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OKYANUS ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MH. 250 SK. NO:8/1F
02323747400
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MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A
MEVLANA PAZAR YERI YANI
02323744411
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ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA
ESKİ İZMİR CD. NO:122
ZİRAAT BANKASI KARŞISI
02322562622
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YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1
YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
02324409600
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ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
2324421285
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BANU ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BURAK REİS MAH. 5234 SOK. NO:26/A
ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU YANI
02324350701
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME
FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
02327120259
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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
02329999165
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İLGİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ŞİRİNTEPE MAH. 8145 SOK. NO:16/A
02323866001
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TARÇIN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE ESKİ HAVAALANI CAD. NO:74/B
(5013446109)
05013446109
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DENİZ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:44
02326712929
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
EGEPOL HAST. KARŞISI
02324531545
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YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
2324527378
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MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR
DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D
02329998500
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FARUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A
02322756868
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EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
02324597954
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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A
POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
02323633904
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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
02322340028
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ERKEN ECZANESİ - HATAY
BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
02322311161
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
02322106070
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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CEYLAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MAH. 1690 SOK. NO:134/A
02323232324
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KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
1707 SOKAK NO:10/B
KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI
2323826503
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UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
02323230203
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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
02323623510
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İREM ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MAH. KİRAZLI CAD. NO:241/A
02328784070
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
2327824093
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BIZIM ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR
2328310818
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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
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MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
02322483332
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
02322390631
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EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
02325431522
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DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
ödemiş ticaret odası binasının altı
02325993849
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
02322814700
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MELİKE ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:64/B
02327432520
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ITIR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
02328926227
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ATABEY ECZANESİ - ŞİRİNYER
GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:308/A
02324872823
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TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
2325110312
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DERMAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324586265
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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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AKTAŞ ECZANESİ - URLA
SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
urla emniyet müdürlüğü karşısı
02327547535
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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
02327421677
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
02327550102
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ATAR ECZANESİ - ÜÇYOL
502/2 SOK. NO:45/A ÜÇYOL
02322551128
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
02324458010
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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322315906
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