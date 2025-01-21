İzmir'de bugün(21 Ocak Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 21 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 21 Ocak Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

 MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
 02326162707
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 SAM ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. CUMHURIYET BUL. NO:180/A
 02324210604
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 ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
 BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
 02324219771
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 ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
 KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
 02324337033
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 HAKAN BİLGİLİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. SÜLEYMANİYE CAD. NO:87/A
 02329999373
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 YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D
 BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA
 02328547202
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 EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
 2322786565
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 SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI
 05523733083
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)
 ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI
 02323411500
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 ÇAGRI ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:7
 SEMİYE SİTESİ BİM MARKET YANI
 02326320631
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1

 GENÇLIK CAD. NO:23/A
 02323889326
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 AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
 BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02323390011
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 OKYANUS ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MH. 250 SK. NO:8/1F
 02323747400
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 MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A
 MEVLANA PAZAR YERI YANI
 02323744411
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 ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKİ İZMİR CD. NO:122
 ZİRAAT BANKASI KARŞISI
 02322562622
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 YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1

 YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A
 02324409600
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 ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
 2324421285
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 BANU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BURAK REİS MAH. 5234 SOK. NO:26/A
 ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU YANI
 02324350701
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

 FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
 02327120259
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 DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
 02329999165
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 İLGİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ŞİRİNTEPE MAH. 8145 SOK. NO:16/A
 02323866001
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 TARÇIN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE ESKİ HAVAALANI CAD. NO:74/B
 (5013446109)
 05013446109
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 DENİZ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:44
 02326712929
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 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
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 TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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 SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
 EGEPOL HAST. KARŞISI
 02324531545
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 YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
 2324527378
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 MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D
 02329998500
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 FARUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A
 02322756868
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 EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
 GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
 02324597954
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 YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/27 SOK. NO:9/A
 POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
 02323633904
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 GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
 02322340028
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 ERKEN ECZANESİ - HATAY

 BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
 HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
 02322311161
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
 02322106070
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 CEYLAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MAH. 1690 SOK. NO:134/A
 02323232324
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 KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 1707 SOKAK NO:10/B
 KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI
 2323826503
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 UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
 02323230203
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 İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
 AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
 02323623510
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 İREM ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MAH. KİRAZLI CAD. NO:241/A
 02328784070
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
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 YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
 2327824093
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 BIZIM ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR
 2328310818
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 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525
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 MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
 02322483332
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
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 NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
 02322390631
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 EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
 İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
 02325431522
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 DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
 ödemiş ticaret odası binasının altı
 02325993849
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
 02322814700
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 MELİKE ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:64/B
 02327432520
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 ITIR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
 02328926227
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 ATABEY ECZANESİ - ŞİRİNYER

 GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:308/A
 02324872823
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 TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
 2325110312
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 DERMAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324586265
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 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 AKTAŞ ECZANESİ - URLA

 SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
 urla emniyet müdürlüğü karşısı
 02327547535
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 GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
 02327421677
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
 02327550102
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 ATAR ECZANESİ - ÜÇYOL

 502/2 SOK. NO:45/A ÜÇYOL
 02322551128
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
 02324458010
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 YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322315906
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Kaynak: HABER MERKEZİ