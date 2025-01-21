İzmir'de bugün(21 Ocak Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 21 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 21 Ocak Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C

02326162707

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SAM ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. CUMHURIYET BUL. NO:180/A

02324210604

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ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C

BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI

02324219771

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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ

KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI

02324337033

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HAKAN BİLGİLİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. SÜLEYMANİYE CAD. NO:87/A

02329999373

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YILDIRIM ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D

BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA

02328547202

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EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11

2322786565

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SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI

05523733083

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI

TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)

ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI

02323411500

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ÇAGRI ECZANESİ - BERGAMA

GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:7

SEMİYE SİTESİ BİM MARKET YANI

02326320631

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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CADDE ECZANESİ - BORNOVA 1

GENÇLIK CAD. NO:23/A

02323889326

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AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241

BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI

02323390011

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OKYANUS ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MH. 250 SK. NO:8/1F

02323747400

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MEVLANA ŞİFA ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA M. 1727 SK. NO:46/A

MEVLANA PAZAR YERI YANI

02323744411

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ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA

ESKİ İZMİR CD. NO:122

ZİRAAT BANKASI KARŞISI

02322562622

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YAYLACIK ECZANESİ - BUCA 1

YAYLACIK MH. BAŞARI CD. NO:104/A

02324409600

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ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A

2324421285

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BANU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BURAK REİS MAH. 5234 SOK. NO:26/A

ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU YANI

02324350701

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4

02327120259

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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B

02329999165

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İLGİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ŞİRİNTEPE MAH. 8145 SOK. NO:16/A

02323866001

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TARÇIN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE ESKİ HAVAALANI CAD. NO:74/B

(5013446109)

05013446109

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DENİZ ECZANESİ - DİKİLİ

İSMET PAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:44

02326712929

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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA

2328127219

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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A

3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı

02322034892

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SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A

EGEPOL HAST. KARŞISI

02324531545

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YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR

2324527378

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MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR

DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D

02329998500

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FARUK ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MAH. 682/13 SOK. NO:1/A

02322756868

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EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE

GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ

02324597954

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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1847/27 SOK. NO:9/A

POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI

02323633904

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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B

02322340028

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ERKEN ECZANESİ - HATAY

BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C

HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI

02322311161

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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A

02322590208

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PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR

GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29

02322106070

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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CEYLAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

ALAYBEY MAH. 1690 SOK. NO:134/A

02323232324

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KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

1707 SOKAK NO:10/B

KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI

2323826503

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UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A

02323230203

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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C

AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ

02323623510

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İREM ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKİF ERSOY MAH. KİRAZLI CAD. NO:241/A

02328784070

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YAZGAN ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR

02326880607

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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B

2325723018

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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7

2327824093

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BIZIM ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR

2328310818

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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL

02328383525

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MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D

02322483332

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A

02322390631

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EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35

İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI

02325431522

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DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A

ödemiş ticaret odası binasının altı

02325993849

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ

02322814700

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MELİKE ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:64/B

02327432520

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ITIR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A

02328926227

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ATABEY ECZANESİ - ŞİRİNYER

GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:308/A

02324872823

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TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE

YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39

2325110312

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DERMAN ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A

3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324586265

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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4

YENİ HASTANE KARŞISI

02328532068

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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AKTAŞ ECZANESİ - URLA

SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A

urla emniyet müdürlüğü karşısı

02327547535

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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ

02327421677

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A

02327550102

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ATAR ECZANESİ - ÜÇYOL

502/2 SOK. NO:45/A ÜÇYOL

02322551128

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR

02324458010

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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR

ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

2322315906

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