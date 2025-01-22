İzmir'de 22 Ocak Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 22 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA BARBAROS, RAFET PAŞA 22.01.2025 saat 09:00 ile 12:05 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS, RAFET PAŞA, TUNA 22.01.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 22.01.2025 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP 22.01.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 22.01.2025 saat 08:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI, KAZANLI, ARTICAK, GÖLCÜK, VELİLER, HACIHASAN, YILANLI, KEMER 22.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. URLA GÜLBAHÇE 22.01.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. URLA YELALTI 22.01.2025 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.