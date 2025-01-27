İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki Ö.H. hastaneye kaldırılırken, altı şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı gence vatandaşların yardım ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mahallesi'nde dün 19.30 sıralarında iddiaya göre, Ö.H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı.

Bu arada Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.