Bunlar da ilginizi çekebilir

Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam edecek yağışlar ve zaman zaman etkisini artıracak rüzgar nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle sürücülerin dikkatli olması , kaygan yollar ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

İzmir’de rüzgarın yönü gün boyunca kuzeydoğudan esecek. Ortalama rüzgar hızı saatte 12 km , maksimum rüzgar hızı ise 23 km/s seviyelerine kadar çıkacak. Rüzgarın zaman zaman sert esmesi, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Gün boyunca yağışların devam etmesi beklenirken, nem oranının yüzde 89-93 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, yağışın etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 24 Aralık Salı günü İzmir’de hava yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklığı 10 ila 13°C arasında değişecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.