Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 24 Aralık Salı günü İzmir’de hava yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklığı 10 ila 13°C arasında değişecek.
Yağış ve nem oranı yüksek olacak
Gün boyunca yağışların devam etmesi beklenirken, nem oranının yüzde 89-93 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, yağışın etkisini artıracak.
Rüzgar hızı ve yönü dikkat çekiyor
İzmir’de rüzgarın yönü gün boyunca kuzeydoğudan esecek. Ortalama rüzgar hızı saatte 12 km, maksimum rüzgar hızı ise 23 km/s seviyelerine kadar çıkacak. Rüzgarın zaman zaman sert esmesi, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
Saatlik tahminler:
- 09.00-12.00: Sıcaklık 12°C, nem %92, rüzgar hızı 12 km/sa (maksimum 23 km/sa).
- 12.00-15.00: Sıcaklık 13°C, nem %89, rüzgar hızı 9 km/sa (maksimum 21 km/sa).
- 15.00-18.00: Sıcaklık 12°C, nem %93, rüzgar hızı 9 km/sa (maksimum 18 km/sa).
- 18.00-21.00: Sıcaklık 11°C, nem %90, rüzgar hızı 9 km/sa (maksimum 17 km/sa).
- 21.00-24.00: Sıcaklık 10°C, nem %90, rüzgar hızı 6 km/sa (maksimum 16 km/sa).
İzmir 5 günlük hava tahmini
Vatandaşlara uyarılar
Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam edecek yağışlar ve zaman zaman etkisini artıracak rüzgar nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle sürücülerin dikkatli olması, kaygan yollar ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.