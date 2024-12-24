İzmir'de bugün(24 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 24 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 24 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
SİMYA ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A
9 EYLUL REKTORLUK ALT SOKAGI
02323433000
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İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6
02324454386
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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
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BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A
02323883591
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA
EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A
ESKİ KARAKOL SOKAĞI
02322773929
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KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/B
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
02322442255
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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
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TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
02329660019
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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
2326327227
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1
2 SOK. NO:3/E
MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
2323881684
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BORNOVA GÜL ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. ZAFER CAD. NO:26/A
02323426280
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YENI BULVAR ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:122/F BORNOVA
2323740666
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DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
02324781403
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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
02322617404
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YENI NEVIN ECZANESİ - BUCA 1
YAYLACIK MAH. BASARI CAD. NO:98
2324404214
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IRMAK ECZANESİ - BUCA 2
222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
2324207777
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FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A
ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
02324350118
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME
İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
02327121258
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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
02329999165
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SAFİR ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÜÇÜKÇİĞLİ MAH. 8780/34 SOK. NO:71
ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ A KAPISI KARŞISI
02323280101
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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ
ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
02326719396
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
02322717054
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NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD.NO.364/A
02322503284
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YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
02324403797
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AREN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
02322522637
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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
Gerbay sağlık ocağı karşısı
02323631621
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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DEGERLI ECZANESİ - HATAY
156 SOK. NO:15 HATAY
2322430037
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İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
02322596363
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ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR
İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI
02322375737
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B
JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
02323810860
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TÜRKER ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRIYE ÜÇOK MAH. LATIFE HANIM SOKAK 1879 SK. NO:91/A KARSIYAKA/IZMIR
MEVLANA CAMİİ SOKAĞI MEVLANA CAMİİ ÇAPRAZI
02323813848
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BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A
ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI
02323301160
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COŞKUN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:27/A
02323657515
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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
02328787848
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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK
POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
02326880030
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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
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CANAN ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
02327827876
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ISIK ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
02328320967
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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
02329999406
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FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
02322313201
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
2322395266
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EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
02325432793
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SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA
02325453391
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
02322811839
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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
02327434331
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BERAY ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
2328926620
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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER
İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
BUCA TIP MERKEZİ YANI
02324875887
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GÜNER ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
02325112598
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ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
SU DEPOSU ÇAPRAZI
02328662727
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ALPER ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
02328563500
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA
YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
02327545266
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD.NO:10/A
BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
2322275779
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
2324335654
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YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
0555 053 21 00
02322322200
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