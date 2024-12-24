İzmir'de bugün(24 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 24 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 24 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SİMYA ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A
 9 EYLUL REKTORLUK ALT SOKAGI
 02323433000
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 İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6
 02324454386
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 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
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 BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A
 02323883591
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA

 EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A
 ESKİ KARAKOL SOKAĞI
 02322773929
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 KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/B
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
 02322442255
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 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
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 TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
 02329660019
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 ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
 2326327227
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

 2 SOK. NO:3/E
 MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
 2323881684
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 BORNOVA GÜL ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. ZAFER CAD. NO:26/A
 02323426280
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 YENI BULVAR ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:122/F BORNOVA
 2323740666
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 DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
 02324781403
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 BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
 02322617404
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 YENI NEVIN ECZANESİ - BUCA 1

 YAYLACIK MAH. BASARI CAD. NO:98
 2324404214
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 IRMAK ECZANESİ - BUCA 2

 222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
 2324207777
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 FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A
 ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
 02324350118
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

 İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
 02327121258
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 DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
 02329999165
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 SAFİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÜÇÜKÇİĞLİ MAH. 8780/34 SOK. NO:71
 ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ A KAPISI KARŞISI
 02323280101
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
 02326719396
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
 02322717054
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 NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD.NO.364/A
 02322503284
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 YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
 02324403797
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 AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
 02322522637
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 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
 Gerbay sağlık ocağı karşısı
 02323631621
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 DEGERLI ECZANESİ - HATAY

 156 SOK. NO:15 HATAY
 2322430037
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 İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
 D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
 02322596363
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 ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR
 İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI
 02322375737
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1748 SOK.NO:44/A-B
 JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
 02323810860
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 TÜRKER ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRIYE ÜÇOK MAH. LATIFE HANIM SOKAK 1879 SK. NO:91/A KARSIYAKA/IZMIR
 MEVLANA CAMİİ SOKAĞI MEVLANA CAMİİ ÇAPRAZI
 02323813848
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 BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A
 ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI
 02323301160
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 COŞKUN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:27/A
 02323657515
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 TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
 02328787848
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 ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

 POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
 02326880030
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 CANAN ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
 02327827876
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 ISIK ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
 MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
 02328320967
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 ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
 02329999406
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 FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
 02322313201
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
 2322395266
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 EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
 02325432793
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 SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA
 02325453391
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
 02322811839
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 CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
 02327434331
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 BERAY ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
 2328926620
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 EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
 BUCA TIP MERKEZİ YANI
 02324875887
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 GÜNER ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
 02325112598
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 ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A
 SU DEPOSU ÇAPRAZI
 02328662727
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 ALPER ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
 02328563500
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

 YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
 02327545266
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Menderes'te salgın hastalıklara karşı dezenfekte seferberliği Menderes'te salgın hastalıklara karşı dezenfekte seferberliği

 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD.NO:10/A
 BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
 2322275779
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
 2324335654
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 YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
 0555 053 21 00
 02322322200
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Kaynak: HABER MERKEZİ