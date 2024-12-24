İzmir'de bugün(24 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 24 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 24 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

SİMYA ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A

9 EYLUL REKTORLUK ALT SOKAGI

02323433000

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İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6

02324454386

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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C

02324691762

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BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A

02323883591

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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B

02328548448

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ÜLKÜCAN ECZANESİ - BALÇOVA

EGITIM MH. DUMLUPINAR SOKAK NO:10/1A

ESKİ KARAKOL SOKAĞI

02322773929

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KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:99/B

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI

02322442255

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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16

02325816362

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TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI

TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR

02329660019

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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A

2326327227

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

2 SOK. NO:3/E

MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI

2323881684

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BORNOVA GÜL ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDİRİK MAH. ZAFER CAD. NO:26/A

02323426280

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YENI BULVAR ECZANESİ - BORNOVA 3

KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:122/F BORNOVA

2323740666

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DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1

02324781403

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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A

02322617404

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YENI NEVIN ECZANESİ - BUCA 1

YAYLACIK MAH. BASARI CAD. NO:98

2324404214

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IRMAK ECZANESİ - BUCA 2

222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA

2324207777

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FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A

ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI

02324350118

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B

02327121258

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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B

02329999165

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SAFİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

KÜÇÜKÇİĞLİ MAH. 8780/34 SOK. NO:71

ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ A KAPISI KARŞISI

02323280101

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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI

2323624818

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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43

02326719396

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR

ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI

02322717054

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NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ESREFPASA CAD.NO.364/A

02322503284

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YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZAKİSTAN CD. NO:2/A

02324403797

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AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A

02322522637

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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A

FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ

02322768636

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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B

02327974318

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YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C

Gerbay sağlık ocağı karşısı

02323631621

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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DEGERLI ECZANESİ - HATAY

156 SOK. NO:15 HATAY

2322430037

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İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI

D.E.Ü. HASTANE KARŞISI

02322596363

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ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR

İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI

02322375737

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1748 SOK.NO:44/A-B

JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..

02323810860

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TÜRKER ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRIYE ÜÇOK MAH. LATIFE HANIM SOKAK 1879 SK. NO:91/A KARSIYAKA/IZMIR

MEVLANA CAMİİ SOKAĞI MEVLANA CAMİİ ÇAPRAZI

02323813848

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BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A

ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI

02323301160

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COŞKUN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:27/A

02323657515

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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A

02328787848

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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A

02326880030

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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A

02325722697

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CANAN ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A

02327827876

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ISIK ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6

MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI

02328320967

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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN

02329999406

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FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B

02322313201

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F

2322395266

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EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A

02325432793

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SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA

02325453391

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A

02322811839

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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2

02327434331

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BERAY ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2

2328926620

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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A

BUCA TIP MERKEZİ YANI

02324875887

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GÜNER ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1

02325112598

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ŞÖLEN ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A

SU DEPOSU ÇAPRAZI

02328662727

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ALPER ECZANESİ - TORBALI

ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A

02328563500

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24

02327545266

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE

2327522673

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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

INÖNÜ CAD.NO:10/A

BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI

2322275779

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK

2324335654

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YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16

0555 053 21 00

02322322200

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