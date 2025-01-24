İzmir'de 24 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 24 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 8 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA 24.01.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA BAHÇELİEVLER 23.01.2025 saat 16:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ÇAMKULE 23.01.2025 saat 10:00 ile 24.01.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır. BUCA UFUK, ÇAMLIK 23.01.2025 saat 18:00 ile 24.01.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. BUCA İNÖNÜ 24.01.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP 24.01.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN YANIKKÖY 24.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BİRGİ, KAZANLI, ARTICAK, ORTAKÖY, ÜZÜMLÜ, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ, TOSUNLAR, KÖSELER, ÇAMYAYLA, IŞIK 24.01.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. TİRE TURAN, İBNİ MELEK, TOKİ, HÜRRİYET, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, FATİH, ATATÜRK, İPEKÇİLER, ADNAN MENDERES, KURTULUŞ, IŞIKLI 24.01.2025 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.