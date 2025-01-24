İzmir'de bugün(24 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 24 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 24 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BÜŞRA ECZANESİ - ALİAĞA

ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:116/B

02326550065

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EFES ECZANESİ - ALSANCAK

ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:159/B

02324640454

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YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK

02324821284

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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPAŞA CD. 193/A

02324334601

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DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.

ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.

2323887962

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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR

Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı

02328546324

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YALÇINKAYA ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17

2322782291

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AKÇABAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASIN SİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:90

02329991281

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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR

02325813811

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UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI

ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C

FOLKART A BLOK MİGROS YANI

02325020488

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ONUR ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:48

2326322229

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA

MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02323431452

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MAKSİMUM ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 364/1 SOK. NO:9/J

02329359371

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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D

TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)

02323395181

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ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA

02324797511

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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A

02322627757

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SUDEM ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CAD. NO:118/B

2324870818

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AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2

HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA

02324539347

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SAMANYOLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİ OSMANPAŞA MH. 5401/2 SK. NO:13/A ÇAMDİBİ

ATATÜRK STADI KARŞISI GÜNEŞ HOTELİ ARKASI

02324624971

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B

02327121258

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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A

02327167778

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EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5

YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ

2323841474

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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60

02326081060

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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ

ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR

ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI

2323942030

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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR

02326713510

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR

EGE YAŞAM HAST. KARŞISI

02322262699

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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK

02322275419

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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A

02326833238

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DORA ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MAH. HASAN GÜVEN CAD. NO:99/A

02322521320

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BODUR ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A

02322766090

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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A

MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324562577

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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A

2323655494

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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE

02322348081

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MAVİ ECZANESİ - HATAY

MUAMMER AKAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:815/A

İNÖNÜ CADDESİ GÖZTEPE STADYUMU KARŞISI

02322242021

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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI

02322787840

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ÖZGE ECZANESİ - KARABAĞLAR

GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37

GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37

02322655417

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1748 SOK.NO:44/A-B

JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..

02323810860

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YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A

KİM MARKET KARŞI SOKAĞI

2323822303

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SIMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MAH. 6482 SOKAK NO:10

ŞEMİKLER SO YANI

02323309268

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İNALTEKİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MAH. 6092/1 SOK. NO:1/A

ESKİ DEVLET HASTANESİ ARKASI MEHMET ALİ LAHUR LİSESİ ÇARPRAZI EGE ÜNİVERSİTESİ SUAT CEMİLE BALCIOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YANI

02329999912

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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI

02328781001

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A

2327827335

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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN

MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI

2328311522

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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A

05309938979

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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI

2322854527

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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NAR ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A

ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322384940

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KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A

02325457848

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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A

02325022152

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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LEVENT AŞÇIOĞLU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:14/A

02327433737

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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B

02328926275

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ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A

ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI

02324522283

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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C

TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI

02325124581

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ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜKÜMET CAD. NO:6

ZİRAAT BANKASI ARKASI

2328561284

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SEMRA ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:54/A

05551713173

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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ZAFER ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20

02327541128

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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ

02327421704

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

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ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A

BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI

02322550242

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK

2324336975

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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9033 SOK. NO:21/A YESILYURT

2322454042

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