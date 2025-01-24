İzmir'de bugün(24 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 24 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 24 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BÜŞRA ECZANESİ - ALİAĞA
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:116/B
02326550065
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EFES ECZANESİ - ALSANCAK
ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:159/B
02324640454
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YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK
02324821284
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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPAŞA CD. 193/A
02324334601
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DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.
ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.
2323887962
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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YALÇINKAYA ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17
2322782291
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AKÇABAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASIN SİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:90
02329991281
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI
ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
FOLKART A BLOK MİGROS YANI
02325020488
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ONUR ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:48
2326322229
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323431452
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MAKSİMUM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 364/1 SOK. NO:9/J
02329359371
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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D
TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)
02323395181
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ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
02324797511
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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
02322627757
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SUDEM ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:118/B
2324870818
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AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
02324539347
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SAMANYOLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİ OSMANPAŞA MH. 5401/2 SK. NO:13/A ÇAMDİBİ
ATATÜRK STADI KARŞISI GÜNEŞ HOTELİ ARKASI
02324624971
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
02327121258
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
2323841474
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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
02326081060
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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
2323942030
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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
02326713510
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
02322262699
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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
02326833238
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DORA ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MAH. HASAN GÜVEN CAD. NO:99/A
02322521320
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BODUR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
02322766090
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
2323655494
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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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MAVİ ECZANESİ - HATAY
MUAMMER AKAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:815/A
İNÖNÜ CADDESİ GÖZTEPE STADYUMU KARŞISI
02322242021
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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02322787840
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ÖZGE ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
GÜNALTAY MAH. 4811 SOKAK. NO14/A ESKİ EĞİTİM KOLLEJİ KARŞISI /6/ NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0535 467 95 37
02322655417
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B
JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
02323810860
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YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A
KİM MARKET KARŞI SOKAĞI
2323822303
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SIMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6482 SOKAK NO:10
ŞEMİKLER SO YANI
02323309268
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İNALTEKİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6092/1 SOK. NO:1/A
ESKİ DEVLET HASTANESİ ARKASI MEHMET ALİ LAHUR LİSESİ ÇARPRAZI EGE ÜNİVERSİTESİ SUAT CEMİLE BALCIOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YANI
02329999912
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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02328781001
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN
SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
2328311522
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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
05309938979
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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
2322854527
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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NAR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MİTHATPAŞA CD. NO:32/A
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322384940
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KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A
02325457848
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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A
02325022152
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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LEVENT AŞÇIOĞLU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:14/A
02327433737
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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
02328926275
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ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A
ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI
02324522283
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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
02325124581
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ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜKÜMET CAD. NO:6
ZİRAAT BANKASI ARKASI
2328561284
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SEMRA ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:54/A
05551713173
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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ÇİLEK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A
BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI YANI
02322550242
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR
ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
2324336975
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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
2322454042
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