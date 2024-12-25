25 Aralık Çarşamba günü İzmir’de yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre gün boyunca aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağış, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Gün ortasında sıcaklık 12°C olarak ölçülürken, akşam saatlerinde 10°C’ye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık değerleri de aynı seviyelerde olacak. Nem oranının öğlen saatlerinde %66 olduğu, akşam saatlerine doğru %94’e kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar hızı ise gün içerisinde saatte ortalama 3-9 km arasında değişirken, maksimum hızın 21 km/sa’ye kadar ulaşması bekleniyor. Rüzgar yönü kuzeybatıdan esecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Ayrıca, rüzgarın zaman zaman hızını artırabileceği göz önünde bulundurularak sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor.