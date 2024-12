İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 25 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 8 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ ALİAĞA YÜKSEKKÖY 25.12.2024 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası BERGAMA BAHÇELİEVLER, FATİH, KÜÇÜKKAYA 25.12.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BERGAMA İSLAMSARAY, BARBAROS, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, İNKILAP, ERTUĞRUL, TURABEY, ZAFER, MALTEPE 25.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÇEŞME MUSALLA 25.12.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KARŞIYAKA YALI, ATAKENT 25.12.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı KINIK TÜRKCEDİT 25.12.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KONAK HUZUR, ANADOLU, TRAKYA 25.12.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ TEKKE, BOZDAĞ, KEMER, HACIHASAN, YILANLI, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, ARTICAK, KAZANLI 25.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 25.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SEFERİHİSAR ATATÜRK 24.12.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.