İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 25 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 8 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|ALİAĞA
|YÜKSEKKÖY
|25.12.2024 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, FATİH, KÜÇÜKKAYA
|25.12.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BERGAMA
|İSLAMSARAY, BARBAROS, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, İNKILAP, ERTUĞRUL, TURABEY, ZAFER, MALTEPE
|25.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇEŞME
|MUSALLA
|25.12.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KARŞIYAKA
|YALI, ATAKENT
|25.12.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|25.12.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KONAK
|HUZUR, ANADOLU, TRAKYA
|25.12.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|TEKKE, BOZDAĞ, KEMER, HACIHASAN, YILANLI, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, ARTICAK, KAZANLI
|25.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ
|SÜLEYMAN DEMİREL
|25.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|24.12.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.