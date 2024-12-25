İzmir'de bugün(25 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A

HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI

02326161311

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HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C

02324226352

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BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A

medicana hastanesi yanı

05303851592

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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

4209 SK. NO:31/A

3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI

02324619045

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ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B

ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI

02323886042

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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A

02328540607

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AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25

02322592516

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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B

02322327367

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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR

02325813811

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YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI

FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B

02323410061

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GALIP ECZANESİ - BERGAMA

GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A

2326321825

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA

TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI

02323438168

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DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2

ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA

2323745888

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BORNOVA CEREN ECZANESİ - BORNOVA 3

Manavkuyu Mah. SAKARYA CAD.NO:102/B BAYRAKLI

02323484221

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MEVLANA ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA MAH. 1731 SOK. NO:10/B

2323399100

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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A

02322627757

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BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1

KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR

BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI

2324421400

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BAYRAM ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MH. 205 SK. NO:23/A (ÖZEL TINAZTEPE ACİL YANI )

02324541121

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DİLA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A

POINT BORNOVA KARŞISI

02324674938

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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ÖZDEMİR ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İNÖNÜ MH. 2001 SK.NO:4/B

02327121199

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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A

02327230011

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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK

02323762395

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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60

02326081060

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ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A

02323763236

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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR

02326713510

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A

İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU

02322713337

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BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ATİLA MH. 464 SK.NO.41

02322623491

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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A

02324408987

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GAZİEMİR ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12

NAZMİYE ESEN SEMT POL. KARŞILIĞI

02322510995

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ONAR ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B

02322751235

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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C

02324570750

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SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B

YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI

02323667476

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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322341713

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KAPTAN ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR

GÖZTEPE STADI KARŞISI

02322472604

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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B

02322774725

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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR

ESERKENT TAKSİ DURAĞI

02322534657

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1717 SOKAK NO:75

ÇARŞI CADDESİ

02323815023

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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D

02323727574

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DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A

02323644416

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VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B

02323815340

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YENİ MERKEZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:12/4

02328781890

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TOKER ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B

02326871166

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BUSE ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C

02325723242

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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA

02325028584

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EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN

ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR

02328321433

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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL

02328383525

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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E

02322854225

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD. 301/C

NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ

02322392161

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ORGANİK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/A

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02325450600

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MÜMTAZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

INÖNÜ MAH. SARAÇOGLU CAD.77

2325452676

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR

SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)

02327434678

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METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK

CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1

02328920242

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İBRİM ECZANESİ - ŞİRİNYER

MENDERES CD. NO:410/A

02324871016

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ÇEŞMECİ ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1-B BLOK NO:4 TİRE

02325004015

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EZGİ ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B

BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37

02328532008

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UYSAL ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B

02328561024

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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GÜNENÇ ECZANESİ - URLA

CAMIATIK MH.ZAFER CD.NO.13

2327544999

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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR

2327933858

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR

BAHÇELİEVLER SO YANI

02324302770

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B

02324333013

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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT

02322564247

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