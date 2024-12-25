İzmir'de bugün(25 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
 HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
 02326161311
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 HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
 02324226352
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 BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A
 medicana hastanesi yanı
 05303851592
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 NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 4209 SK. NO:31/A
 3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
 02324619045
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 ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

Resmi Gazete'de bugün (26 Aralık 2024) Resmi Gazete'de bugün (26 Aralık 2024)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
 ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
 02323886042
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
 02322592516
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 KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
 02322327367
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI

 FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
 02323410061
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 GALIP ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A
 2326321825
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
 TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
 02323438168
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 DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
 2323745888
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 BORNOVA CEREN ECZANESİ - BORNOVA 3

 Manavkuyu Mah. SAKARYA CAD.NO:102/B BAYRAKLI
 02323484221
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 MEVLANA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1731 SOK. NO:10/B
 2323399100
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 BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
 02322627757
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 BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
 BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
 2324421400
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 BAYRAM ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MH. 205 SK. NO:23/A (ÖZEL TINAZTEPE ACİL YANI )
 02324541121
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 DİLA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A
 POINT BORNOVA KARŞISI
 02324674938
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ÖZDEMİR ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MH. 2001 SK.NO:4/B
 02327121199
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
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 KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
 02326081060
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 ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
 02323763236
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 BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
 02326713510
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
 İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
 02322713337
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 BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ATİLA MH. 464 SK.NO.41
 02322623491
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 BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
 02324408987
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 GAZİEMİR ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12
 NAZMİYE ESEN SEMT POL. KARŞILIĞI
 02322510995
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 ONAR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
 02322751235
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 ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
 02324570750
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 SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
 YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323667476
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 KAPTAN ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
 GÖZTEPE STADI KARŞISI
 02322472604
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 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
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 SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
 ESERKENT TAKSİ DURAĞI
 02322534657
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1717 SOKAK NO:75
 ÇARŞI CADDESİ
 02323815023
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 TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
 02323727574
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 DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A
 02323644416
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 VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
 02323815340
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 YENİ MERKEZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:12/4
 02328781890
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
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 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
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 EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
 02328321433
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 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525
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 İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
 02322854225
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD. 301/C
 NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
 02322392161
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 ORGANİK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/A
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02325450600
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 MÜMTAZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 INÖNÜ MAH. SARAÇOGLU CAD.77
 2325452676
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
 SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
 02327434678
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 METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK

 CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
 02328920242
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 İBRİM ECZANESİ - ŞİRİNYER

 MENDERES CD. NO:410/A
 02324871016
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 ÇEŞMECİ ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1-B BLOK NO:4 TİRE
 02325004015
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 EZGİ ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
 BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
 02328532008
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 UYSAL ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B
 02328561024
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 GÜNENÇ ECZANESİ - URLA

 CAMIATIK MH.ZAFER CD.NO.13
 2327544999
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 TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
 2327933858
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 02324302770
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
 02324333013
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 NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
 02322564247
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Kaynak: HABER MERKEZİ