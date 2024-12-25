İzmir'de bugün(25 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
02326161311
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HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
02324226352
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BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A
medicana hastanesi yanı
05303851592
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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
4209 SK. NO:31/A
3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
02324619045
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ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
02323886042
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
02322592516
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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
02322327367
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI
FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
02323410061
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GALIP ECZANESİ - BERGAMA
GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A
2326321825
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
02323438168
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DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2
ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
2323745888
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BORNOVA CEREN ECZANESİ - BORNOVA 3
Manavkuyu Mah. SAKARYA CAD.NO:102/B BAYRAKLI
02323484221
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MEVLANA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1731 SOK. NO:10/B
2323399100
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BÜYÜK İZMİR ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:110/A
02322627757
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BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1
KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
2324421400
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BAYRAM ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MH. 205 SK. NO:23/A (ÖZEL TINAZTEPE ACİL YANI )
02324541121
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DİLA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A
POINT BORNOVA KARŞISI
02324674938
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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ÖZDEMİR ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MH. 2001 SK.NO:4/B
02327121199
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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
02326081060
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ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
02323763236
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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
02326713510
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
02322713337
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BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ATİLA MH. 464 SK.NO.41
02322623491
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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
02324408987
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GAZİEMİR ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12
NAZMİYE ESEN SEMT POL. KARŞILIĞI
02322510995
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ONAR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
02322751235
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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
02324570750
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SILA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B
YAMANLAR ESKİ ÖZEN TIP MERKEZİ KARŞISI
02323667476
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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
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KAPTAN ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
GÖZTEPE STADI KARŞISI
02322472604
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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR
4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
ESERKENT TAKSİ DURAĞI
02322534657
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1717 SOKAK NO:75
ÇARŞI CADDESİ
02323815023
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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
02323727574
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DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A
02323644416
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VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
02323815340
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YENİ MERKEZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:12/4
02328781890
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
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EMİRALEM ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
02328321433
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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
02322854225
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C
NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
02322392161
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ORGANİK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/A
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02325450600
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MÜMTAZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ
INÖNÜ MAH. SARAÇOGLU CAD.77
2325452676
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
02327434678
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METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK
CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
02328920242
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İBRİM ECZANESİ - ŞİRİNYER
MENDERES CD. NO:410/A
02324871016
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ÇEŞMECİ ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1-B BLOK NO:4 TİRE
02325004015
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EZGİ ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
02328532008
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UYSAL ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B
02328561024
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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GÜNENÇ ECZANESİ - URLA
CAMIATIK MH.ZAFER CD.NO.13
2327544999
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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
2327933858
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
02324302770
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
02324333013
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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
02322564247
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