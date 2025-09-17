İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uygulamada, uzun süredir aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ü. (47) isimli şahıs yakalandı.

Çok sayıda suçtan aranıyordu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül günü ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan H.Ü.’nün yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, şahsın “resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan”, “parada sahtecilik” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından arandığı ortaya çıktı.

H.Ü.'nün, bu suçlardan aldığı toplam 25 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası nedeniyle firari durumda olduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.