İzmir'de 26 Aralık Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 26 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 5 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BUCA BARIŞ, YİĞİTLER 26.12.2024 saat 03:10 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE ÇAMLI 26.12.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ OLGUNLAR 26.12.2024 saat 08:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ ALTINOLUK 26.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, KEMER, YILANLI, HACIHASAN, ARTICAK, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ, OVACIK, KAZANLI 26.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 26.12.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.