İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik 26 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

26 adrese eş zamanlı baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Özel harekat desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerin ev, iş yeri, araç, depo ve atölyeleri olmak üzere toplam 26 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Baskınlarda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3.709 tabanca fişeği, 192 tabanca sürgüsü ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi. Yasa dışı silahların suç örgütlerine temin edildiği tespit edildi.

15 şüpheli gözaltında

Olayla bağlantılı 17 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.