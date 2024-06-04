Kampanya, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu önünde kurulan stantta 5 Haziran'a kadar devam edecek.

Her yıl çevre haftasında gerçekleştirilen Atık Pillerin Toplanması Kampanyası, hafta başında başladı. Belediyeler, okullar, muhtarlıklar ve yurttaşlardan gelen atık piller, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile 2 No’lu Hol arasında oluşturulan stantlarda toplanıyor. Kampanyanın amacı, kullanım ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz hale gelmiş atık pillerin içerdikleri cıva, kurşun ve kadmiyum gibi zararlı kimyasal maddelerin çevreyi kirletmeden geri dönüşüm zincirine dâhil edilmesini sağlamak.

Öğrencilerden Büyük Katılım

Güzelbahçe Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu öğrencileri, kampanya kapsamında 76 kilogram atık pil topladı. Pilleri teslim etmeye getiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emine Gülada, kampanyaya katılmanın kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla kampanyaya katıldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projelerini destekliyoruz," dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Görgü ise atık pillerin doğaya verdiği zararı drama yöntemiyle anlattıklarını ve çocukların çok etkilendiğini ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma konusundaki etkinliklerini çok doğru buluyorum. Belediyelerin başta çevreyi korumakla görevli olduklarına inanıyorum ve bu tarz etkinliklerin daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Belediyeden Geri Dönüşüme Büyük Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık pilleri, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğiyle Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre topluyor. Toplanan atık pillerin geri kazanımı veya nihai bertarafını sağlamak amacıyla yürütülen bu kampanya, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir geri dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.