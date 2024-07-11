İzmir'de 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nın Kazananları!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu uygulamalar kapsamında düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda katılımcılarına dijital katılım belgesi sunarken, çeşitli kategorilerde dereceye girenleri de açıkladı.

Çevre için bilinçli adımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile iş birliği içinde düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası, çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, İzmir genelinde 12 ton atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Geri dönüşümde önemli adım

Toplanan atık piller, geri dönüşüm tesislerinde metal-çelik parçalarına ayrılarak, demir-çelik sektörüne kazandırılıyor. Elde edilen kara kütle ise diğer sektörlerde kullanılmak üzere bertaraf ediliyor. Ayrıca, geri dönüşümü mümkün olmayan piller de TAP tarafından zararsız hale getirilerek düzenli katı atık sahalarında kontrol altında tutuluyor.

Ödül alan katılımcılar

Atık Pil Toplama Kampanyası'nda çeşitli kategorilerde dereceye giren katılımcılar şu şekilde belirlendi:

Çocuklar (İlköğretim Seviyesi): Ece Gölcük

Yetişkinler: Rukiye Urgancı, Mertcan Özsoy, Mert Uluer

Anaokulları (Okul Öncesi): Özel Palmiye Anaokulu, Umurbey Anaokulu, Nezahat Ertan Anaokulu

İlkokullar: Ayaskent İrfan Kırdar İlkokulu, Şehit Uğur Görkem Harmankaya İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu

Ortaokullar: Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu

Liseler: Mev Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi ve Tire Kutsan Anadolu Lisesi, Eşrefpaşa Anadolu Lisesi

Muhtarlıklar: Esenlik Mahallesi Muhtarlığı, Adnan Süvari Mahallesi Muhtarlığı, Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarlığı

İlçe Belediyeler: Gaziemir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi