İzmir genelinde 27 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Yapılan kontrollerde hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve alkollü araç kullanma gibi birçok ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Aynı dönemde meydana gelen yaralanmalı kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde yaşandı.

Kazaların çoğu gündüz meydana geldi

Kazaların zaman dilimine göre dağılımı

%42 Gece

%58 Gündüz

Kazaların ihlal türlerine göre dağılımı

Diğer ihlaller: %31

Işık ihlali: %4

Kavşak ihlali: %15

Arkadan çarpma: %13

Yandan çarpma: %37

Kazaların oluş şekline göre dağılımı

Diğer kazalar: %22

Yaya kazaları: %19

Motosiklet kazaları: %59

Denetimlerde en çok hız ihlali yapıldı

İzmir’de bir hafta içinde toplam 26 bin 536 trafik cezası kesildi. En çok ihlal edilen kurallar şunlar oldu

Hız ihlali: 5.867

Emniyet kemeri takmama: 4.066

Koruma başlığı (kask) kullanmama: 2.028

Alkollü araç kullanma: 495

Kırmızı ışık ihlali: 1.558

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.519

Diğer ihlaller: 11.003