İzmir genelinde 27 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Yapılan kontrollerde hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve alkollü araç kullanma gibi birçok ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Aynı dönemde meydana gelen yaralanmalı kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde yaşandı.
Kazaların çoğu gündüz meydana geldi
Kazaların zaman dilimine göre dağılımı
- %42 Gece
- %58 Gündüz
Kazaların ihlal türlerine göre dağılımı
- Diğer ihlaller: %31
- Işık ihlali: %4
- Kavşak ihlali: %15
- Arkadan çarpma: %13
- Yandan çarpma: %37
Kazaların oluş şekline göre dağılımı
- Diğer kazalar: %22
- Yaya kazaları: %19
- Motosiklet kazaları: %59
Denetimlerde en çok hız ihlali yapıldı
İzmir’de bir hafta içinde toplam 26 bin 536 trafik cezası kesildi. En çok ihlal edilen kurallar şunlar oldu
- Hız ihlali: 5.867
- Emniyet kemeri takmama: 4.066
- Koruma başlığı (kask) kullanmama: 2.028
- Alkollü araç kullanma: 495
- Kırmızı ışık ihlali: 1.558
- Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.519
- Diğer ihlaller: 11.003
Kaynak: HABER MERKEZİ