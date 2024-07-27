ALIAGA DEVA ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02326167999
SİMYA ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A
9 EYLUL REKTORLUK ALT SOKAGI
02323433000
YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
02324633655
ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YENER CAD. NO:25/AALTINDAG
02324676727
HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
02323425500
TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
02328548331
SIFA ECZANESİ - BALÇOVA
ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
02322596379
KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
02322310457
BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
02325814404
UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI
ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
FOLKART A BLOK MİGROS YANI
02325020488
PELİN ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MH. KESTEL CD. NO:65/17
02326314041
AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2
ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
02323745888
BAYRAKLI PLAZA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/1 SOK. NO:13/C
02325029581
YONCA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH.275/8 SOK.NO:10/D BAYRAKLI
KIZILAY KAN MERKEZİ ARKA SOKAĞI
02323485353
BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
05464200135
KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
KİLİMCİTEPE DURAĞI
02322627289
BUCA CAN ECZANESİ - BUCA 1
VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI
2324526416
DOĞAN ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MH. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI NO:184/AD
Çiftçi petrolün alt caddesinde, balsan fırınının karşısında, çaba otelinin altında 0543 627 73 07
02329999298
TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
KARTAL BÜFE ARKASI
02324626281
DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME
INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
2327120440
HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
02326087686
GÜLGEZE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
02323861515
DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
ÖNDE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
565 SOKAK NO:8/B
EŞREFPAŞA CAMİİ YANI
02322617460
BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
02324408987
ATA ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
02322515187
YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
02322761733
YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
02324330707
ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
02323632484
ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
ÖZBERK ECZANESİ - HATAY
FAHRETTIN ALTAY 65/8 SOK. NO:10
ÜÇKUYULAR CAMİ YANI
2322774005
KÖSE ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
POLİGON METRO ÇIKIŞI
02322475895
EGE ELİT ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
02322323237
DEGERLI ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
156 SOK. NO:15 HATAY
2322430037
AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
ESKİÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
02322650352
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
Arabacılar Sokağı
02323231517
OKYANUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. LATİFE HANIM SOK. NO:22/A
LATİFE HANIM KÖŞKÜ KARŞISI
02323697234
BENGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
6470/2 SOK. NO.1/2SEMIKLER
ATAKENT MİGROS SOKAĞI SONU
2323621815
KARACA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
1775 SOKAK NO:171/B NERGIS
NERGİZ TANSAŞ KARŞISI
2323642523
KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
02328788090
SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
YAVUZ ECZANESİ - MENEMEN
ESATPAŞA MAH. 1. ABDİ İPEKÇİ GEÇİDİ SOK. NO:23/A
05075229991
ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
Perla Süpermarket Yanı
02329997395
BAHADIR ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. 34 SOK. NO:10/C
02322480315
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
SEKER ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
02322397994
KÜBRA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. 1346 SK. NO:9-11/D
DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI
02325462080
KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
02327433311
BERAY ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
2328926620
HAZAL ALKAN ECZANESİ - ŞİRİNYER
MENDERES CAD. NO:145/C
02324873246
HİLAL ECZANESİ - TİRE
YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
02325125773
SEMRA ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:54/A
05551713173
SEHER ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
İŞKUR SOKAĞI
02328564099
ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
02327548844
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
02322617702
AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
2326288828
ILKE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD.NO:341/CYENISEHIR
EGE DOĞUMEVİ KARŞISI
2324333645
GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
2322454042
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