ALIAGA DEVA ECZANESİ - ALİAĞA
 YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02326167999

 SİMYA ECZANESİ - ALSANCAK
 KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A
 9 EYLUL REKTORLUK ALT SOKAGI
 02323433000

 YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
 MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
 02324633655

 ZAFER ECZANESİ - ALTINDAĞ
 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YENER CAD. NO:25/AALTINDAG
 02324676727

 HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
 02323425500

 TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR
 AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
 MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02328548331

 SIFA ECZANESİ - BALÇOVA
 ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
 02322596379

 KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
 177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
 02322310457

 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 02325814404

 UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI
 ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
 FOLKART A BLOK MİGROS YANI
 02325020488

 PELİN ECZANESİ - BERGAMA
 KURTULUŞ MH. KESTEL CD. NO:65/17
 02326314041

 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649

 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008

 DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2
 ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
 02323745888

 BAYRAKLI PLAZA ECZANESİ - BORNOVA 3
 MANSUROĞLU MAH. 286/1 SOK. NO:13/C
 02325029581

 YONCA ECZANESİ - BORNOVA 3
 MANAVKUYU MAH.275/8 SOK.NO:10/D BAYRAKLI
 KIZILAY KAN MERKEZİ ARKA SOKAĞI
 02323485353

 BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4
 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
 05464200135

 KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
 ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
 KİLİMCİTEPE DURAĞI
 02322627289

 BUCA CAN ECZANESİ - BUCA 1
 VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 2324526416

 DOĞAN ECZANESİ - BUCA 2
 YENİGÜN MH. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI NO:184/AD
 Çiftçi petrolün alt caddesinde, balsan fırınının karşısında, çaba otelinin altında 0543 627 73 07
 02329999298

 TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
 GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
 KARTAL BÜFE ARKASI
 02324626281

 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046

 GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME
 INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
 2327120440

 HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266

 YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ
 YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
 02326087686

 GÜLGEZE ECZANESİ - ÇİĞLİ
 ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
 02323861515

 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881

 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035

 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673

 ÖNDE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
 565 SOKAK NO:8/B
 EŞREFPAŞA CAMİİ YANI
 02322617460

 BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
 02324408987

 ATA ECZANESİ - GAZİEMİR
 GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
 02322515187

İzmir'in yeni nesil stratejik planı "İzmir Gevrek Modeli" İzmir'in yeni nesil stratejik planı "İzmir Gevrek Modeli"

 YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
 02322761733

 YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE
 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
 02324330707

 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374

 ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
 02323632484

 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081

 ÖZBERK ECZANESİ - HATAY
 FAHRETTIN ALTAY 65/8 SOK. NO:10
 ÜÇKUYULAR CAMİ YANI
 2322774005


 KÖSE ECZANESİ - HATAY
 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 02322475895

 EGE ELİT ECZANESİ - HATAY
 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
 SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
 02322323237

 DEGERLI ECZANESİ - HATAY
 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 156 SOK. NO:15 HATAY
 2322430037

 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208

 YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
 YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
 ESKİÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
 02322650352

 SAADET ECZANESİ - KARABURUN
 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397

 YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
 TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
 Arabacılar Sokağı
 02323231517

 OKYANUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
 BAHRİYE ÜÇOK MAH. LATİFE HANIM SOK. NO:22/A
 LATİFE HANIM KÖŞKÜ KARŞISI
 02323697234

 BENGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
 6470/2 SOK. NO.1/2SEMIKLER
 ATAKENT MİGROS SOKAĞI SONU
 2323621815

 KARACA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
 1775 SOKAK NO:171/B NERGIS
 NERGİZ TANSAŞ KARŞISI
 2323642523

 KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA
 MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
 02328788090

 SAVRAN ECZANESİ - KINIK
 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097

 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018

 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041

 YAVUZ ECZANESİ - MENEMEN
 ESATPAŞA MAH. 1. ABDİ İPEKÇİ GEÇİDİ SOK. NO:23/A
 05075229991

 ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
 Perla Süpermarket Yanı
 02329997395

 BAHADIR ECZANESİ - MİTHATPAŞA
 GÜZELYALI MAH. 34 SOK. NO:10/C
 02322480315

 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744

 SEKER ECZANESİ - NARLIDERE
 ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
 02322397994

 KÜBRA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
 ZAFER MH. 1346 SK. NO:9-11/D
 DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02325462080

 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606

 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343

 ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
 HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
 02327433311

 BERAY ECZANESİ - SELÇUK
 ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
 2328926620

 HAZAL ALKAN ECZANESİ - ŞİRİNYER
 MENDERES CAD. NO:145/C
 02324873246

 HİLAL ECZANESİ - TİRE
 YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
 02325125773

 SEMRA ECZANESİ - TORBALI
 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:54/A
 05551713173

 SEHER ECZANESİ - TORBALI
 TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
 İŞKUR SOKAĞI
 02328564099
 
 ILKE ECZANESİ - İSKELE
 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728

 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279

 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516

 BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
 YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
 02327548844

 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233

 YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
 356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
 GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
 02322617702

 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200

 YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 2326288828

 ILKE ECZANESİ - YENİŞEHİR
 GAZILER CAD.NO:341/CYENISEHIR
 EGE DOĞUMEVİ KARŞISI
 2324333645
 
 GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
 2322454042

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Editör: Durmuş Özke