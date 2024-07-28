SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
02326555050
İNANÇ SİBEL ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:3/B
02324222906
BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
02324417356
KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
02324496151
YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
02323423570
ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
DERELI ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
0232259669
HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/A
2322433293
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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI
FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
02323410061
ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
02326328777
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
02323513335
TARIMCI ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A
2323420504
BORNOVA HÜLYA ECZANESİ - BORNOVA 3
MUSTAFA KEMAL CAD. 114/B
ANADOLU BANKASI KARŞISI ÖZKANLAR AKBANK ŞUBESİ YANI
2323426812
ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
BERIL ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
02322617404
ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:126/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
02324261577
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ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
2324421285
MİHRİBAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:102/A BORNOVA
0232461007
OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
ATA SANAYİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.8730/33 SK. NO:72
ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ A KAPISI KARŞISI
02323280018
FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
LİSE KARŞISI
02322716882
ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
02324400205
ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR
YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
02322510185
ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
02322758600
GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
02323674367
ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
DEMİRCİGİL ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD.NO:530/APOLIGON
POLİGON METRO ÇIKIŞI
02322854737
GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
02322655533
YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
NASMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
M.İHSAN ZEYREK SOK NO:37/D KARŞIYAKA
ALAYBEY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MAVİKÖŞE
02323686553
GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
2323665054
UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
02323230203
VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
02323815340
DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK BULV. NO:9/F
2328781473
TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
YASAM ECZANESİ - MENDERES
KASIMPASA MAH.17/B
2327821377
POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
02328324505
GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
ÖZPINAR ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI
güzelyalı semti.34 sok.10/B Sağlık ocağı karşısı
02322245681
YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
02322394050
KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A
02325457848
TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
02327434678
SIFA ECZANESİ - SELÇUK
ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
2328926137
EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER
İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
BUCA TIP MERKEZİ YANI
02324875887
DUYGU ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
02325111920
BARIŞ ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1529 SOK. NO:3/A
AYTEMİZ PETROL ARKASI(05359558085)
05359558085
BULVAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
02328560112
TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
AKTAŞ ECZANESİ - URLA
SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
urla emniyet müdürlüğü karşısı
02327547535
SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL
501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
2322613648
AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
ZEYTINLIK SIFA ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH.ZEYTINLIK CAD.NO.74/B
2324595595
YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAIMAGA CAD. NO:3/B
02322567022