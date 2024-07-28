SİNEM SU ECZANESİ - ALİAĞA

Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk çevre cezası! Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk çevre cezası!

 YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI
 02326555050
 

 İNANÇ SİBEL ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:3/B
 02324222906
 

 BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
 02324417356
 

 KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
 02324496151
 

 YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
 02323423570

ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324

 DERELI ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
 0232259669

 HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/A
 2322433293
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
 Nöbet Kartı Yazdır

 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362

 YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI

 FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
 02323410061
 

 ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
 02326328777
 

 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
 

 NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
 BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
 02323513335

 TARIMCI ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A
 2323420504

 BORNOVA HÜLYA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MUSTAFA KEMAL CAD. 114/B
 ANADOLU BANKASI KARŞISI ÖZKANLAR AKBANK ŞUBESİ YANI
 2323426812

 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007

 BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
 02322617404

 ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:126/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
 02324261577
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
 Nöbet Kartı Yazdır

 ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
 2324421285

 MİHRİBAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:102/A BORNOVA
 0232461007

 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026

 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281

 ATA SANAYİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.8730/33 SK. NO:72
 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ A KAPISI KARŞISI
 02323280018

 FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
 ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
 02325032034

 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
 

 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
 

 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
 

 SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 LİSE KARŞISI
 02322716882

 ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
 02322275419
 

 YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
 Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
 02324400205

 ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR

 YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
 02322510185

 ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
 GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
 02322758600

 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
 

 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553

 KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
 02323674367
 

 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262

 DEMİRCİGİL ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD.NO:530/APOLIGON
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 02322854737
 

 GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
 

 LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
 02322655533
 

 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403

 NASMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 M.İHSAN ZEYREK SOK NO:37/D KARŞIYAKA
 ALAYBEY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MAVİKÖŞE
 02323686553

 GEÇER ECZANESI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:81/C ALAYBEY
 2323665054
 

 UMAY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULV. NO:71/A
 02323230203

 VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
 02323815340
 

 DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK BULV. NO:9/F
 2328781473

 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612

 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162

 YASAM ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPASA MAH.17/B
 2327821377

 POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
 02328324505

 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525

 ÖZPINAR ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI
 güzelyalı semti.34 sok.10/B Sağlık ocağı karşısı
 02322245681
 

 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383

 MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
 ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
 02322394050
 

 KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A
 02325457848

 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609

 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
 

 AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
 SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
 02327434678

 SIFA ECZANESİ - SELÇUK

 ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
 2328926137

 EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
 BUCA TIP MERKEZİ YANI
 02324875887

 DUYGU ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
 02325111920
 

 BARIŞ ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1529 SOK. NO:3/A
 AYTEMİZ PETROL ARKASI(05359558085)
 05359558085

 BULVAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
 02328560112

 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673

 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738

 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043

 AKTAŞ ECZANESİ - URLA

 SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
 urla emniyet müdürlüğü karşısı
 02327547535
 

 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500

 BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

 501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 2322613648

 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200

 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143

 ZEYTINLIK SIFA ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH.ZEYTINLIK CAD.NO.74/B
 2324595595

 YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAIMAGA CAD. NO:3/B
 02322567022
 

Editör: Mehrican Candemir