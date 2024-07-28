İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yolcu talebini karşılamak ve şehir içi ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla metro hatlarında sefer aralıklarını yeniden düzenledi. Bu güncelleme, İzmir halkının ulaşımda daha fazla rahatlık yaşamasını amaçlıyor.

Güncellenen sefer saatleri

Güncellenen sefer saatleri, özellikle yoğun saatlerde sefer sıklıklarının artırılmasını ve belirli saatlerde ek seferlerin eklenmesini kapsıyor. Bu düzenlemelerle birlikte, metro hatları daha etkin bir şekilde hizmet verecek ve yolcuların bekleme süreleri kısalacak.

Detaylı metro saatlerine erişin

Güncellenmiş metro sefer saatleri ve güzergah bilgileri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yeni sefer saatlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, metro istasyonlarında yer alan bilgi panoları da güncellenmiş saat bilgilerini içermektedir.

Detaylı metro saatlerine ulaşmak için buraya tıklayın.