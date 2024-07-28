İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz günlerinde artan yolcu talebini karşılamak ve şehir içi ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla tramvay hatlarında sefer saatlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Bu düzenlemelerle birlikte tramvaylar, İzmir halkının konforlu ve çevre dostu bir şekilde ulaşımını daha kolay hale getiriyor.

Güncellenen sefer saatleri

Yeni sefer saatleri, özellikle yoğun saatlerde sefer sıklıklarının artırılmasını ve belirli saatlerde ek seferlerin eklenmesini kapsıyor. Bu düzenlemelerle birlikte, tramvay hatları daha etkin bir şekilde hizmet verecek ve yolcuların bekleme süreleri kısalacak.

Tramvay saatlerine erişin

Güncellenmiş tramvay sefer saatleri ve güzergah bilgileri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yeni sefer saatlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, tramvay duraklarında yer alan bilgi panoları da güncellenmiş saat bilgilerini içermektedir.

Tramvay saatleri için buraya tıklayın.