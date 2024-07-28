İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), İzmir ve çevresinde geniş bir güzergah ağı ile yolcularına hizmet sunmaktadır. Haftanın her günü aynı sefer saatleriyle çalışan İZBAN, sabah erken saatlerde başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden seferleriyle ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor.

Hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri

Başlangıç Saati: 05:20

Bitiş Saati: 01:23

Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu için aynıdır, böylece yolcular hafta boyunca aynı program üzerinden ulaşım planlarını yapabilirler.

İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları

İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir ve çeşitli aktarma istasyonlarıyla diğer toplu taşıma araçlarına bağlantı sağlar. İşte İZBAN hattının başlıca aktarma noktaları:

İzmir Metrosuna Aktarma: Halkapınar ve Hilal istasyonlarından.

Otobüs Aktarmaları: Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından.

Havalimanı Aktarması: Adnan Menderes Havalimanı istasyonundan.

Tramvay Aktarmaları: Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından.

Halkapınar istasyon sefer saatleri

Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle saat 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir devam eder. En geç seferler 23:50-00:00 arasında yapılır ve genellikle 00:50'de sona erer.

İZBAN durakları

İZBAN hattı boyunca birçok önemli istasyon bulunmaktadır. İşte İZBAN hattının geçtiği başlıca duraklar:

Aliağa

Biçerova

Hatundere

Menemen

Egekent 2

Ulukent

Egekent

Ata Sanayi

Çiğli

Mavişehir

Şemikler

Demirköprü

Nergiz

Karşıyaka

Alaybey

Naldöken

Turan

Bayraklı

Salhane

Halkapınar

Alsancak

Hilal

Kemer

Şirinyer

Koşu

İnkılap

Semt Garajı

Esbaş

Gaziemir

Sarnıç

Adnan Menderes Havalimanı

Cumaovası

Develi

Tekeli

Pancar

Kuşçuburun

Torbalı

Tepeköy

Sağlık

Belevi

Selçuk

Yeraltı istasyonları

Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altındadır. Diğer istasyonlar yer üstünde hizmet vermektedir.

Yeni sefer saatleri ve güzergah bilgileri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, İZBAN'ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya mobil uygulama üzerinden güncellenmiş bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca, duraklarda bulunan bilgi panoları da güncellenmiş saat ve güzergah bilgilerini içermektedir.