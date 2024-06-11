İZMİR (AA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kurban Bayramı için tüm hazırlıkların yapıldığını, kent genelinde oluşturulan 286 geçici kurban satış noktasında denetimlerin sürdüğünü belirtti.



Buca ilçesinde geçici kurban pazarındaki denetimlere katılan Şahin, AA muhabirine, kente gelen tüm kurbanlıklar hakkında ayrıntılı bilgiye "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.



Bu yıl İzmir'de 286 geçici kurban satış ve 350 geçici kurban kesim yeri belirlendiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bayram yaklaştıkça satış alanları biraz daha hareketlenmeye başlıyor. Sabahın ilk saatleri ve akşama doğru pazarların daha hareketli olduğunu görüyoruz. Tüm kurban pazarlarında görevli arkadaşlarımız var. Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar yapıldı, il genelinde oluşturulan 286 geçici kurban satış noktasında denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle vatandaş olarak, kurban kesimi sonrasında ortaya çıkan atıkların çevre kirliğine yol açmaması için gereken tüm önlemleri almamız gerekiyor. Elbette bununla ilgili belediyelerimiz ve ilgili bakanlığın uhdesinde olan idari yaptırımlar var ama bunlara hiç gerek kalmadan İzmir'i ve ülkemizi Kurban Bayramı'nda tertemiz yapmak istiyoruz."



Şahin, kesilen hayvanların etlerinin hızlı şekilde soğutulmasının önem taşıdığını da vurgulayarak, "Bu dönemde sıcak hava etkili. Etin hızlı bir şekilde 0-4 dereceye indirilmesi gerekiyor. Etin soğutulduktan sonra kıyma yapılması çok daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Muş'tan büyükbaş kurbanlık getiren Ayhan Huylu ise satışlarda bu yıl bir miktar düşüş yaşandığını belirtti.



İzmir'deki işini tamamladıktan sonra memleketine döneceğini dile getiren Huylu, "Bazı kişiler kurbanlıklarını 'Fiyatları düşer.' düşüncesiyle son güne bırakmaya çalışıyor. İlk satılan kurbanların fiyatı ile en son satılanların fiyatı aynı değil, gün geçtikçe bir miktar düşüş yaşanıyor." diye konuştu.

