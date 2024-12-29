İzmir'de 29 Aralık Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 29 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA KAVAKLIDERE 29.12.2024 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 29.12.2024 saat 09:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ ÇANDARLI 27.12.2024 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KINIK AŞAĞI 29.12.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 29.12.2024 saat 07:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 29.12.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SIĞACIK 29.12.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.