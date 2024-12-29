İzmir'de 29 Aralık Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin geçecek. Meteoroloji verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 10°C olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde 13°C'ye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, akşam saatlerinde tekrar düşüşe geçerek 8°C'ye kadar inecek.

Nem oranının gün boyunca %65 ile %81 arasında değişeceği belirtiliyor. Özellikle akşam saatlerinde yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıklar daha düşük olabilir.

Rüzgarın yönü gün boyunca güneyden esecek. Ortalama rüzgar hızı 10-13 km/s seviyelerinde seyredecek olsa da, zaman zaman 26 km/s'ye kadar çıkabileceği bildirildi.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Vatandaşların serin ve rüzgarlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle dış mekânda uzun süre kalacakların kalın giyinmeleri tavsiye ediliyor.