İzmir'de bugün(29 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C

02326163977

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ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK

1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK

2324642981

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ZEYNEP ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR MH. 1416 SOK. NO:5/A

emot plus,tavmergen hastaneleri yakını

02324822505

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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG

02324334569

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YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA

02323423570

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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)

02325028485

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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A

02322787035

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ÖZGÜVENLI ECZANESİ - BASIN SİTESİ

HASAN TAHSIN CAD. NO:135/B BASINSITESI

2322432440

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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MENEKŞE ECZANESİ - BAYRAKLI

TEPEKULE MH.2084/8 SK. NO:43/A

PEHLİVANOĞLU KARŞISI

02323713133

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BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

ISTIKLAL MEYD. NO:47/A

2326335994

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B

02323395008

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PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B

02322902025

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DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI

LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI

02322902005

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DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1

02324781403

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KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B

CENNETOĞLU

02322534660

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LEMAN ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A

Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı

02324263656

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ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2

YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A

02324534357

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ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F

STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI

02325049303

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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ADA ECZANESİ - ÇEŞME

16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G

02327128287

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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YAPAROĞLU ECZANESİ - ÇİĞLİ

8845/2 SOKAK NO:2/A EGEKENT-ÇIGLI-IZMIR

CAMİ ALTI EGEKENT

02323761024

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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)

YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ

02323841515

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ÇELEBİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN CAD. NO:9/A

02323295575

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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C

02326712211

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)

UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322721704

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ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA

628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK

SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE

02322622089

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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A

02326833238

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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A

SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE

02322524228

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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A

02322752629

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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE

DOĞANGÜN ECZANESİ

02324572550

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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B

02327974318

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MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

02323636833

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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

2322346256

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FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY

ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A

HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ

2322856342

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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B

02322784070

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ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR

MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK

02322656168

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A

Arabacılar Sokağı

02323231517

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AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B

02323822300

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UMUTLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B

BOSTANLI 2 NOLU SO KARŞISI

02324647508

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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C

AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ

02323623510

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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A

02328783102

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KINIK ECZANESİ - KINIK

CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK

2326871073

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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A

02325722697

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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A

2327827335

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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B

2328320220

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EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A

02328383676

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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR

HAVA HAST KARŞISI

2322478348

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B

2322380724

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SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C

02325448686

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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI

02324791702

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A

PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI

02327435756

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YUNUS EMRE ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. LIENZ SOKAK 15/A

02328923393

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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR

2324526896

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KESELİ ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE

02325115841

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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4

YENİ HASTANE KARŞISI

02328532068

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UYSAL ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B

02328561024

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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URLA ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C

02327546494

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE

2327522673

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BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR

BAHÇELİEVLER SO YANI

2322613648

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398408

2328147146

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B

02324333013

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İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT

02322260222

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