İzmir'de bugün(29 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C
02326163977
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ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK
1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK
2324642981
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ZEYNEP ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MH. 1416 SOK. NO:5/A
emot plus,tavmergen hastaneleri yakını
02324822505
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
02323423570
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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
02325028485
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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
02322787035
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ÖZGÜVENLI ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. NO:135/B BASINSITESI
2322432440
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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MENEKŞE ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MH.2084/8 SK. NO:43/A
PEHLİVANOĞLU KARŞISI
02323713133
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BIZIM ECZANESİ - BERGAMA
ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
2326335994
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
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PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B
02322902025
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DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
02322902005
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DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
02324781403
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KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA
COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
CENNETOĞLU
02322534660
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LEMAN ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
02324263656
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ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2
YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
02324534357
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ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F
STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI
02325049303
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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ADA ECZANESİ - ÇEŞME
16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G
02327128287
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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YAPAROĞLU ECZANESİ - ÇİĞLİ
8845/2 SOKAK NO:2/A EGEKENT-ÇIGLI-IZMIR
CAMİ ALTI EGEKENT
02323761024
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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
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ÇELEBİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN CAD. NO:9/A
02323295575
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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
02326712211
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322721704
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ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA
628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
02322622089
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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
02326833238
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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
02322524228
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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
02322752629
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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
02323636833
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AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
2322346256
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FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
2322856342
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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
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ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR
4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
02322656168
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
Arabacılar Sokağı
02323231517
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AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
02323822300
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UMUTLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B
BOSTANLI 2 NOLU SO KARŞISI
02324647508
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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
02323623510
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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
02328783102
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KINIK ECZANESİ - KINIK
CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
2326871073
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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
2328320220
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EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
02328383676
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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
HAVA HAST KARŞISI
2322478348
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE
NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
2322380724
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SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
02325448686
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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
02324791702
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
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YUNUS EMRE ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. LIENZ SOKAK 15/A
02328923393
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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
2324526896
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KESELİ ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE
02325115841
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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
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UYSAL ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B
02328561024
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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URLA ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
02327546494
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL
501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
2322613648
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
02324333013
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İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT
02322260222
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