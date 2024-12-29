İzmir'de bugün(29 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C
 02326163977
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 ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK

 1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK
 2324642981
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 ZEYNEP ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MH. 1416 SOK. NO:5/A
 emot plus,tavmergen hastaneleri yakını
 02324822505
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 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
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 YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
 02323423570
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 GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
 02325028485
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 ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
 02322787035
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 ÖZGÜVENLI ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. NO:135/B BASINSITESI
 2322432440
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 MENEKŞE ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MH.2084/8 SK. NO:43/A
 PEHLİVANOĞLU KARŞISI
 02323713133
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 BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

 ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
 2326335994
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008
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 PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B
 02322902025
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 DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
 LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
 02322902005
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 DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
 02324781403
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 KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

 COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
 CENNETOĞLU
 02322534660
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 LEMAN ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
 Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
 02324263656
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 ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2

 YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
 02324534357
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 ÇİÇEKLİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F
 STADYUM METRO İSTASYONU YANI ÇİÇEK PLAZA ALTI
 02325049303
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ADA ECZANESİ - ÇEŞME

 16 eylül mah. 3001 sk. no:3/G
 02327128287
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 YAPAROĞLU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8845/2 SOKAK NO:2/A EGEKENT-ÇIGLI-IZMIR
 CAMİ ALTI EGEKENT
 02323761024
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 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
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 ÇELEBİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN CAD. NO:9/A
 02323295575
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 OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
 02326712211
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322721704
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 ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
 SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
 02322622089
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 KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
 02326833238
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 YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
 SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
 02322524228
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 EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
 02322752629
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
 02323636833
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 AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 2322346256
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 FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
 HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
 2322856342
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
 MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
 02322656168
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 YAŞAM ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TUNA MAH. 1690 SOK. NO:65/A
 Arabacılar Sokağı
 02323231517
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 AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
 02323822300
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 UMUTLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B
 BOSTANLI 2 NOLU SO KARŞISI
 02324647508
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 İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
 AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
 02323623510
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 KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
 02328783102
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 KINIK ECZANESİ - KINIK

 CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
 2326871073
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
 2327827335
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 ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
 2328320220
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 EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
 02328383676
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 KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
 HAVA HAST KARŞISI
 2322478348
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
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 YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
 2322380724
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 SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
 02325448686
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 PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
 02324791702
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 YUNUS EMRE ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. LIENZ SOKAK 15/A
 02328923393
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 FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
 2324526896
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 KESELİ ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE
 02325115841
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 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
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 UYSAL ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:67/B
 02328561024
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 URLA ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
 02327546494
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

 501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 2322613648
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
 02324333013
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 İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT
 02322260222
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