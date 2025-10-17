İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı için “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de etkinlikler düzenliyor.
İzmir’de Cumhuriyet coşkusu başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında bu yıl da “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla etkinlikler düzenliyor. 22-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kutlamalar, Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de coşkuyla yaşanacak.
Program, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek; protokol konuşmaları, yerel ve ulusal sanatçılar, belediye bandosu ve müzik topluluklarının sahne performanslarıyla dolu olacak.
Etkinliklerde neler olacak?
-
Halk oyunları: Ege ve diğer yörelerden ekipler
-
Tiyatro ve sahne performansları: Cumhuriyet temalı kısa oyunlar
-
Çocuk etkinlikleri: Mini disco, sihirbaz ve clown gösterileri
-
Konserler: 29 Ekim’de Dikili merkez ve Selçuk’ta Cumhuriyet Konserleri
-
Bando gösterileri ve kortej yürüyüşleri
Etkinlik takvimi
-
22 Ekim: Torbalı İnönü Mahallesi
-
23 Ekim: Kiraz Yeni Mahalle
-
24 Ekim: Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi
-
25 Ekim: Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı
-
26 Ekim: Bergama Ayaskent Mahallesi
-
27 Ekim: Tire Merkez Gölet
-
28 Ekim: Selçuk Belevi Mahallesi
-
29 Ekim:
-
10.00: Selçuk Zeytinköy Mahallesi – Bando gösterisi
-
18.00: Selçuk Merkez İstasyon Meydanı – Kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri, çocuk etkinlikleri
-
20.00: Dikili merkez – Cumhuriyet konserleri
-
Cumhuriyet coşkusuna davet
Etkinlikler kapsamında İzmir’in her ilçesinde vatandaşlar, Cumhuriyet ruhunu doyasıya yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm İzmir halkını etkinliklere katılmaya ve bayram coşkusuna ortak olmaya davet etti.