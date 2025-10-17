İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı için “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de etkinlikler düzenliyor.

İzmir’de Cumhuriyet coşkusu başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında bu yıl da “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla etkinlikler düzenliyor. 22-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kutlamalar, Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de coşkuyla yaşanacak.

Program, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek; protokol konuşmaları, yerel ve ulusal sanatçılar, belediye bandosu ve müzik topluluklarının sahne performanslarıyla dolu olacak.

Etkinliklerde neler olacak?

Halk oyunları: Ege ve diğer yörelerden ekipler

Tiyatro ve sahne performansları: Cumhuriyet temalı kısa oyunlar

Çocuk etkinlikleri: Mini disco, sihirbaz ve clown gösterileri

Konserler: 29 Ekim’de Dikili merkez ve Selçuk’ta Cumhuriyet Konserleri

Bando gösterileri ve kortej yürüyüşleri

Etkinlik takvimi

22 Ekim: Torbalı İnönü Mahallesi

23 Ekim: Kiraz Yeni Mahalle

24 Ekim: Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi

25 Ekim: Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı

26 Ekim: Bergama Ayaskent Mahallesi

27 Ekim: Tire Merkez Gölet

28 Ekim: Selçuk Belevi Mahallesi

29 Ekim: 10.00: Selçuk Zeytinköy Mahallesi – Bando gösterisi 18.00: Selçuk Merkez İstasyon Meydanı – Kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri, çocuk etkinlikleri 20.00: Dikili merkez – Cumhuriyet konserleri



Cumhuriyet coşkusuna davet

Etkinlikler kapsamında İzmir’in her ilçesinde vatandaşlar, Cumhuriyet ruhunu doyasıya yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm İzmir halkını etkinliklere katılmaya ve bayram coşkusuna ortak olmaya davet etti.