İzmir'de 29 Ocak Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 29 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 9 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Bakım Bilgileri

Bölge Açıklama Çiğli İlçesi Su Kesintisi Detaylı bilgi için tıklayınız. Menemen İlçesi Su Kesintisi Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI ONUR 29.01.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 29.01.2025 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 29.01.2025 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 29.01.2025 saat 09:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA SOĞUKPINAR, ATATÜRK 29.01.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SEKİKÖY 28.01.2025 saat 22:30 ile 29.01.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, YUSUFDERE, KAYAKÖY, VELİLER, SÜLEYMANLAR, YENİCEKÖY, YENİKÖY, IŞIK, BÜLBÜLLER, ŞİRİNKÖY, KERPİÇLİK 29.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK 14 MAYIS 29.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN 29.01.2025 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.