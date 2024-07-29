UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
02322329064
HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
02324226352
ATAGÜN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
1396 SOKAK NO:3/C KAHRAMANLAR KONAK
2324839436
BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
02324578487
BENAY ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.22/A
ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI SK.
2323742848
AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47
02328547112
LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
02322792666
KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/B
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
02322442255
UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
02329660019
BIZIM ECZANESİ - BERGAMA
ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
2326335994
İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1
2 SOK. NO:3/E
MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
2323881684
ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
02323882218
BATUHAN ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 259 SK. NO:47/A
METİN OKTAY PARKI YANI, UĞUR TAKSİ SOKAĞINDA. ÖZKANLAR ESKİ PAZARYERİ CİVARI(0538 928 24 34)
02325700195
ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
02324797511
BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR
2322629922
BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1
KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
02324822878
ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2
YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
02324534357
BORNOVA CANAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
REFİK TULGA CD. 5311 SK. NO:16/A
TEPECİK ÇAMDİBİ POLİNİKLİĞİ KARŞISI-ÇAMDİBİ KONUTLARI KARŞISI
02323511313
ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392
BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
02328392233
ERDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11
KENT HASTANESİ KARŞISI(05059447080)
02323720708
SAFİR ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÜÇÜKÇİĞLİ MAH. 8780/34 SOK. NO:71
ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI
02323280101
DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
02326718188
SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322721704
NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
02322560637
YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
02324403797
CAN ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
02322202202
GÖKSU USLU ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 289/48 SOK. NO:51/B-C
02322751111
FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
Gerbay sağlık ocağı karşısı
02323631621
İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
HATAY BANU ECZANESİ - HATAY
ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
02322448545
TAMER ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E
9 EYLÜL HAST. KARŞISI
02322772012
DİNÇER ECZANESİ - KARABAĞLAR
4545 SOKAK 36/A
İLKURŞUN ORTAOKULU ALTI. BARIŞ ASM KARŞISI
02322640171
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B
JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
02323810860
YALI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:102/B
02323664184
KARŞIYAKA ATA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. CAHER DUDAYEV BULVARI NO:119/A
02323308959
PAKER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
1777 SOK.ALI ALP BÖKE CAD.NO:169
TAŞKENT KAFE YANI NERGİZ
2323820393
GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
02329351262
YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
INCI ECZANESİ - MENEMEN
ATATÜRK CD. RAGIP DERE SK. NO:16
MENEMEN ADLİYE KARŞISI
02328322481
NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
02322313201
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
ŞEHİTLİK KARŞISI
2322382500
MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
02325451045
YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
02327434331
KESKIN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
02328926275
ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A
ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI
02324522283
IDIL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
TIRE2NOLUASMST
02325001600
İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
02328561037
BAŞAK ECZANESİ - TORBALI
MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI
02328563635
TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL
PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322501314
YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
2324589061
MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
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