UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
 02322329064
 

 HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
 02324226352

 ATAGÜN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 1396 SOKAK NO:3/C KAHRAMANLAR KONAK
 2324839436

BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
 02324578487

BENAY ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.22/A
 ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI SK.
 2323742848

AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
 0538 020 85 47
 02328547112

LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
 02322792666

İnsan sesiyle İzmir’de büyülü bir yolculuk | A Capella Gramofon İnsan sesiyle İzmir’de büyülü bir yolculuk | A Capella Gramofon

KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/B
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
 02322442255

 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782

TEPEKULE ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAHALLESİ 2084/8 SOKAK NO:14 A BAYRAKLI İZMİR
 02329660019

BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

 ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
 2326335994

 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810

BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

 2 SOK. NO:3/E
 MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
 2323881684

 ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
 02323882218

BATUHAN ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 259 SK. NO:47/A
 METİN OKTAY PARKI YANI, UĞUR TAKSİ SOKAĞINDA. ÖZKANLAR ESKİ PAZARYERİ CİVARI(0538 928 24 34)
 02325700195

ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
 02324797511

BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR
 2322629922

BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
 02324822878

ÇAYAĞACI ECZANESİ - BUCA 2

 YILDIZ MH. HOCA AHMET YESEVİ CD. NO:20/1-A
 02324534357

 BORNOVA CANAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 REFİK TULGA CD. 5311 SK. NO:16/A
 TEPECİK ÇAMDİBİ POLİNİKLİĞİ KARŞISI-ÇAMDİBİ KONUTLARI KARŞISI
 02323511313

 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088

MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
 02327128392

 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 02328392233

ERDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11
 KENT HASTANESİ KARŞISI(05059447080)
 02323720708

SAFİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÜÇÜKÇİĞLİ MAH. 8780/34 SOK. NO:71
 ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI
 02323280101

DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
 02326718188

 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219

HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322721704

NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
 02322560637

YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
 02324403797

CAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
 ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
 02322202202

GÖKSU USLU ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 289/48 SOK. NO:51/B-C
 02322751111

 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764

ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862

YENİ GİRNE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/C
 Gerbay sağlık ocağı karşısı
 02323631621

İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412

HATAY BANU ECZANESİ - HATAY

 ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
 02322448545

TAMER ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E
 9 EYLÜL HAST. KARŞISI
 02322772012

 DİNÇER ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4545 SOKAK 36/A
 İLKURŞUN ORTAOKULU ALTI. BARIŞ ASM KARŞISI
 02322640171

SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397

RESADIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1748 SOK.NO:44/A-B
 JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı..
 02323810860

YALI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:102/B
 02323664184

 KARŞIYAKA ATA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. CAHER DUDAYEV BULVARI NO:119/A
 02323308959

PAKER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 1777 SOK.ALI ALP BÖKE CAD.NO:169
 TAŞKENT KAFE YANI NERGİZ
 2323820393

GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
 02329351262

YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607

KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018

AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
 2327827335

INCI ECZANESİ - MENEMEN

 ATATÜRK CD. RAGIP DERE SK. NO:16
 MENEMEN ADLİYE KARŞISI
 02328322481

 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180

FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
 02322313201

BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744

NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
 ŞEHİTLİK KARŞISI
 2322382500

MUTLUM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ANAFARTALAR MH. ANADOLU CD. NO:79/B
 02325451045

 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022

AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219

CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
 02327434331

KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
 02328926275

ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A
 ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI
 02324522283

 IDIL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
 TIRE2NOLUASMST
 02325001600

İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
 02328561037

 BAŞAK ECZANESİ - TORBALI

 MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI
 02328563635

 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673

MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027

URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516

ZAFER ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
 02327541128

TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648

SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL

 PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
 ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322501314

YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146

YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143

NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
 2324589061

MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061

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Kaynak: HABER MERKEZİ