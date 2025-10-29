İzmir Foça açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlarla denize açılan 86 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.
Foça açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri insansız hava aracıyla lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. İlk operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgedeki ikinci lastik botta yer alan göçmenler hakkında ihbar alınması üzerine Sahil Güvenlik gemi ve botları bölgeye yönlendirildi. Operasyonda 2’si çocuk 45 kişi yakalandı.
Yakalanan toplam 86 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekipler, güvenli şekilde göçmenleri karaya çıkardı.