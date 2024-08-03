 CANSU ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
 02326161270
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 SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
 02324211275
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 EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
 02324411612
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 YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
 KARTAL DURAĞI
 02324356177
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 HAKAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:36/A
 02323757868
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A
 2322790254
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 KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
 02322445123
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI

 1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
 2323452069
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 İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
 BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02326322828
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
 02323733235
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 ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH.SÜVARİ CAD.NO:51/A BORNOVA IZMIR
 02323421432
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 PARK ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
 ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
 02323488585
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 YENI ÖZTÜRK ECZANESI ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MH.243 SK.NO:10/D BAYRAKLI
 ÖZKANLAR MİGROS YANI CADDESİ
 2323747423
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 FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
 02323429402
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 ULU ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA-3013 SOK. NO:28/A
 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322616151
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 KILIÇER ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. MENDERES CAD. NO:74/C
 BELEDİYE/GÜRMAR ÇAPRAZI VE BP YOLU LAMBALAR
 02322757868
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 ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
 ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
 02326082143
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 BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
 02324671121
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
 05339484002
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 EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SOKAK NO:53/A
 yenimahalle sağlık ocağı yanı
 02323760806
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 YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ANADOLU CAD. NO:830/B
 KAHVELER DURAĞI
 02323291731
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 SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
 02326715353
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322711071
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 NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
 EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
 02322281874
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 EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
 2324268922
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 YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
 SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
 02322524228
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 EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
 02322752629
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 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
 2323655494
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 MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
 GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
 02322342230
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 NEFES ECZANESİ - HATAY

 259 SOK. NO:35/A ARAPHASAN MAH.
 02322455511
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 GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
 2322776133
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 IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
 ali akatlar ilköğretim okulu arkası
 02322102060
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 ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
 02323647059
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 BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
 KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
 02323643753
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 SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
 EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323362734
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 DENIZER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ALI ALP BÖKE CAD. 19/A NERGIZ
 NERGİZ ESKİ PAZARYERİ 0232 368 30 64
 02323686650
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 YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
 02328785606
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
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 BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES

 ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
 02327826090
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 DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

 SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
 MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
 2328311522
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 NİL SEL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. NO:4FD
 02329990353
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 ISIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 95 SOK.NO:3/B GÖZTEPE
 2322859202
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 NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
 02322390631
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 DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
 ödemiş ticaret odası binasının altı
 02325993849
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Ak Partili vekilden Ödemiş ziyareti Ak Partili vekilden Ödemiş ziyareti

 PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
 02324791702
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 YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
 02322811492
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 AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
 SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
 02327434678
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 MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK CAD.NO:6
 2328927879
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 YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
 02324523526
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
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 TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
 2328569595
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 DİLAN ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322506006
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 İNCİR ECZANESİ - URLA

 TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
 02327544592
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 ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
 02327974363
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 BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

 501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 2322613648
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
 02324333013
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 FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
 02322439494
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Editör: Engin Keskin