CANSU ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
02326161270
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SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
02324211275
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EYÜP SABRİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:168/1C
02324411612
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YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
KARTAL DURAĞI
02324356177
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HAKAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:36/A
02323757868
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A
2322790254
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KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
02322445123
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI
1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
2323452069
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İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02326322828
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
02323733235
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ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH.SÜVARİ CAD.NO:51/A BORNOVA IZMIR
02323421432
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PARK ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323488585
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YENI ÖZTÜRK ECZANESI ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MH.243 SK.NO:10/D BAYRAKLI
ÖZKANLAR MİGROS YANI CADDESİ
2323747423
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FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
02323429402
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ULU ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA-3013 SOK. NO:28/A
GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322616151
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KILIÇER ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. MENDERES CAD. NO:74/C
BELEDİYE/GÜRMAR ÇAPRAZI VE BP YOLU LAMBALAR
02322757868
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ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
02326082143
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BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
02324671121
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
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FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
05339484002
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EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SOKAK NO:53/A
yenimahalle sağlık ocağı yanı
02323760806
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YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ
ANADOLU CAD. NO:830/B
KAHVELER DURAĞI
02323291731
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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
02326715353
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322711071
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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
02322281874
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EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A
2324268922
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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
02322524228
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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
02322752629
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
2323655494
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MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
02322342230
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NEFES ECZANESİ - HATAY
259 SOK. NO:35/A ARAPHASAN MAH.
02322455511
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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
2322776133
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IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
ali akatlar ilköğretim okulu arkası
02322102060
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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
02323647059
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BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
02323643753
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SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323362734
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DENIZER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ALI ALP BÖKE CAD. 19/A NERGIZ
NERGİZ ESKİ PAZARYERİ 0232 368 30 64
02323686650
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YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA
mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
02328785606
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
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BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES
ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
02327826090
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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN
SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
2328311522
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NİL SEL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. NO:4FD
02329990353
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ISIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
95 SOK.NO:3/B GÖZTEPE
2322859202
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NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
02322390631
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DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
ödemiş ticaret odası binasının altı
02325993849
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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
02324791702
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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
02322811492
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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
02327434678
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MELTEM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK CAD.NO:6
2328927879
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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
02324523526
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
2328569595
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DİLAN ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322506006
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İNCİR ECZANESİ - URLA
TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
02327544592
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ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
02327974363
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BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL
501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
2322613648
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
02324333013
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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
02322439494
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