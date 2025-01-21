TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yoğun bir denetim yılı geçirdi. İzmir genelinde gerçekleştirilen 21.248 asansör kontrolü, güvenlik ve bakım gerekliliğine dikkat çekti.

İzmir’de binlerce asansöre güvenlik etiketi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, 2024 yılı boyunca İzmir’in 10 ilçesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde asansörlerin periyodik denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler, A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezi’nin deneyimli teknik personeli tarafından yapıldı.

Denetimler sonucunda: 3.126 asansör, kullanımının güvenli olmadığı ve düzeltilene kadar kapatılması gerektiği anlamına gelen kırmızı etiket aldı. 732 asansör, eksikliklerin 120 gün içinde giderilmesi gerektiğini belirten sarı etiketle işaretlendi. 15.361 asansör, mavi etiketle bir sonraki kontrole kadar eksikliklerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. 2.180 asansör, kusursuz ve güvenli olduğunu belirten yeşil etiket aldı.

Asansör kazalarında azalma sağlandı

MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, yaptığı açıklamada, bu denetimlerin hem güvenlik hem de konfor açısından önemine vurgu yaptı. Türkiye genelinde asansör kontrollerinin ilk kez kendi kurumları tarafından başlatıldığını belirten Karadeniz, şunları söyledi: “Zorunlu periyodik kontrollerin başladığı günden bu yana asansörlerin durumu önemli ölçüde iyileşti ve kazalarda ciddi bir azalma yaşandı. Bu süreçte apartman yöneticilerinin ve yurttaşların duyarlılığı da büyük rol oynadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

MMO İzmir Şubesi’nin yürüttüğü kontroller, vatandaşların asansör kullanımında güvenlik bilincini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, apartman yöneticilerinin düzenli bakım konusunda daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatarak, bu denetimlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor.