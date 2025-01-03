İzmir'de 3 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 3 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KARABURUN SAİP 03.01.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES ORTA 03.01.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ARTICAK, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, BOZDAĞ, BIÇAKÇI, TEKKE, OVACIK, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 03.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.