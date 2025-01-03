İzmir'de bugün(3 Cuma Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
 2326167321
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 DİRİL ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. 1359 SOK. NO:1/A
 02324640181
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 ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A
 Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı
 02324844241
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 KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
 02324496151
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 MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
 02323456645
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 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
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 YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

 MITHATPASA CAD. NO:27
 ESKİ KARAKOL KARŞISI
 2322787506
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 SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:11/A
 DEVLET HAST. KARŞISI
 02322314767
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
 02323454523
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 İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
 BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02326322828
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
 BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
 02323513335
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 NAR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:17/A
 0541 296 78 71
 02329999636
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 DURU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A
 02323480015
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 BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
 02323393321
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 ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
 02322503988
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 EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CD. NO:145
 KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
 02324269509
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 SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A
 02324532867
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 NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D
 NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI
 02326835062
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İzmir'de aralık yağışı yetersiz kaldı İzmir'de aralık yağışı yetersiz kaldı

 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
 02327120259
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 CANAN ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH.5065 SK. NO:54/A
 02327231481
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SK. NO:51/A
 02323766377
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
 02326712230
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322711071
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 RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
 EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
 02322503762
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 TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
 İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
 02324267767
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 GEÇIT ECZANESİ - GAZİEMİR

 9 EYLÜL MH. ÖNDER CD. NO:48/A
 ARAS KARGO KARŞISI
 02322510085
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 ARZU TAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH.287/3 SOK. NO:11
 FIRAT ASM KARŞISI
 02322755965
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 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
 02323670001
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 BALIN ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:697/1-A POLIGON
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 2322483435
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57
 İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE
 02322371163
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
 02323687476
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 ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B
 ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)
 02323651030
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 SELİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6471/5 SK. NO:8/A
 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EK BİNA KARŞISI
 02329999508
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 ERKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. 6182 SOK. NO:67/A
 DEMİRKÖPRÜ DİŞ HASTANESİ ARKASI
 02323361455
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 ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A
 02328783274
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 SAVRAN ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325723549
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 AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
 2327827335
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 SEDEF ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C
 Menemen Devlet Hastanesi Karşısı
 02328326168
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 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180
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 İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
 02322854225
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
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 KÖPRÜBAŞI ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.244/A
 02322383607
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 KÜBRA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MH. 1346 SK. NO:9-11/D
 DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02325462080
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 ERSİN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A
 02325431829
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 LEVENT AŞÇIOĞLU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:14/A
 02327433737
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 BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
 2328922076
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 YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
 02324523526
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
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 TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
 02328562515
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 İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
 02328561037
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 ADA ECZANESİ - URLA

 ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
 02327546126
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
 (UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
 02322610262
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ALEV ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ NO:390/A KONAK
 EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI
 02324596117
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 FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
 02322439494
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Kaynak: HABER MERKEZİ