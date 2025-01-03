İzmir'de bugün(3 Cuma Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
2326167321
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DİRİL ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. 1359 SOK. NO:1/A
02324640181
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ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A
Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı
02324844241
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KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
02324496151
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MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
02323456645
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA
MITHATPASA CAD. NO:27
ESKİ KARAKOL KARŞISI
2322787506
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SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:11/A
DEVLET HAST. KARŞISI
02322314767
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
02323454523
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İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02326322828
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
02323513335
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NAR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:17/A
0541 296 78 71
02329999636
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DURU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A
02323480015
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BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
02323393321
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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA
ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
02322503988
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EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CD. NO:145
KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
02324269509
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SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A
02324532867
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NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D
NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI
02326835062
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
02327120259
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CANAN ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH.5065 SK. NO:54/A
02327231481
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SK. NO:51/A
02323766377
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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
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ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
02326712230
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322711071
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RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
02322503762
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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
02324267767
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GEÇIT ECZANESİ - GAZİEMİR
9 EYLÜL MH. ÖNDER CD. NO:48/A
ARAS KARGO KARŞISI
02322510085
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ARZU TAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH.287/3 SOK. NO:11
FIRAT ASM KARŞISI
02322755965
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
02323670001
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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BALIN ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:697/1-A POLIGON
POLİGON METRO ÇIKIŞI
2322483435
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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
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KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57
İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE
02322371163
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
02323687476
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ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B
ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)
02323651030
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SELİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6471/5 SK. NO:8/A
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EK BİNA KARŞISI
02329999508
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ERKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. 6182 SOK. NO:67/A
DEMİRKÖPRÜ DİŞ HASTANESİ ARKASI
02323361455
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ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A
02328783274
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SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
02325723549
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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
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SEDEF ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C
Menemen Devlet Hastanesi Karşısı
02328326168
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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
02322854225
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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KÖPRÜBAŞI ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.244/A
02322383607
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KÜBRA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MH. 1346 SK. NO:9-11/D
DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI
02325462080
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ERSİN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A
02325431829
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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LEVENT AŞÇIOĞLU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:14/A
02327433737
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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
2328922076
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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
02324523526
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D
02328562515
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İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
02328561037
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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ADA ECZANESİ - URLA
ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
02327546126
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
(UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
02322610262
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ALEV ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ NO:390/A KONAK
EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI
02324596117
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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
02322439494
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