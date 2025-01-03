İzmir'de bugün(3 Cuma Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66

2326167321

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DİRİL ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MAH. 1359 SOK. NO:1/A

02324640181

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ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A

Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı

02324844241

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KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A

02324496151

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MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A

02323456645

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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2

EGEKENT 4 SİTESİ

02328540097

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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

MITHATPASA CAD. NO:27

ESKİ KARAKOL KARŞISI

2322787506

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SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SK. NO:11/A

DEVLET HAST. KARŞISI

02322314767

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B

02323454523

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İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA

KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15

BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02326322828

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B

BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI

02323513335

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NAR ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:17/A

0541 296 78 71

02329999636

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DURU ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 266 SK. NO:25/A

02323480015

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BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9

02323393321

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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

ESKIIZMIR CAD. NO:61/F

02322503988

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EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CD. NO:145

KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI

02324269509

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SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A

02324532867

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NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D

NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI

02326835062

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4

02327120259

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CANAN ECZANESİ - ÇEŞME

ILICA MH.5065 SK. NO:54/A

02327231481

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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A

02323290919

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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

8034 SK. NO:51/A

02323766377

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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI

2323624818

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ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A

02326712230

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C

UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322711071

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RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C

EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI

02322503762

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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR

İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI

02324267767

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GEÇIT ECZANESİ - GAZİEMİR

9 EYLÜL MH. ÖNDER CD. NO:48/A

ARAS KARGO KARŞISI

02322510085

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ARZU TAN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH.287/3 SOK. NO:11

FIRAT ASM KARŞISI

02322755965

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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A

02324560057

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64

02323670001

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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

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BALIN ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD. NO:697/1-A POLIGON

POLİGON METRO ÇIKIŞI

2322483435

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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B

02322784070

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KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57

İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE

02322371163

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B

02323687476

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ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B

ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)

02323651030

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SELİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6471/5 SK. NO:8/A

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EK BİNA KARŞISI

02329999508

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ERKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. 6182 SOK. NO:67/A

DEMİRKÖPRÜ DİŞ HASTANESİ ARKASI

02323361455

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ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A

02328783274

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SAVRAN ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR

02326871097

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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

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02325723549

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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A

2327827335

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SEDEF ECZANESİ - MENEMEN

UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C

Menemen Devlet Hastanesi Karşısı

02328326168

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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN

02328381180

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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E

02322854225

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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KÖPRÜBAŞI ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD.244/A

02322383607

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KÜBRA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MH. 1346 SK. NO:9-11/D

DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI

02325462080

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ERSİN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A

02325431829

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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LEVENT AŞÇIOĞLU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:14/A

02327433737

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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A

2328922076

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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER

02324523526

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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B

02325110076

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TEPEKÖY ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MH. AYDIN CD. NO:334/D

02328562515

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İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A

02328561037

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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ADA ECZANESİ - URLA

ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1

02327546126

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL

PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B

(UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)

02322610262

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ALEV ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ NO:390/A KONAK

EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI

02324596117

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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A

02322439494

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