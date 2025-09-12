İzmir’de Genel-İş üyesi üç sendikacı, 19 Mart’ta düzenlenen eylemde atılan sloganlar gerekçesiyle gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sendikacılar hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İzmir’de düzenlenen eyleme katılan sendikacılar hakkında adli süreç başlatıldı.

Geçtiğimiz aylarda DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve İzmir 3 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir’in tutuklanmasının ardından bu kez yeni gözaltılar yapıldı.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Olcay Çalık, Konak MERBEL işyeri temsilcisi Tolga Irmak ve Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Serhan Demirtaş hakkında savcılık soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla emniyete çağrılan sendikacılar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen sendikacılar hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması yöneltildi. Mahkeme, üç sendikacı için ev hapsi kararı verdi.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası 21 Mart’ta yapılan protesto eylemleri ile ilgili olarak 4 yöneticimiz emniyete ifadeye çağrılmıştır. Yapılan sorgulama sonrası 10 No’lu Şube üyemiz Hakan Demir ifadesi alınarak serbest bırakılmış, 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyemiz Serhan Demirtaş, 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyemiz Olcay Çalık ve 5 No’lu Şubemize bağlı Konak Belediyesi sendikamız temsilcisi Tolga Irmak gözaltına alınmıştır.

Biz DİSK/Genel-İş Sendikası olarak hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan yöneticilerimizin yanındayız.

Sendikamız tarafından konu hakkında bilgilendirme siz basın emekçileri ve İzmir kamuoyu ile paylaşılacaktır.”