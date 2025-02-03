İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 3 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 11 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
|02.02.2025 saat 22:30 ile 03.02.2025 saat 01:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH, MANAVKUYU MAH
|03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|MUSALLA
|03.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|BOYALIK
|03.02.2025 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|31.01.2025 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|FOÇA
|HACIVELİ, KAZIMDİRİK
|03.02.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|03.02.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KINIK
|FATİH
|31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KONAK
|MERSİNLİ, ÇINARLI
|03.02.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|KONAK
|BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
|03.02.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|03.02.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK, KARADOĞAN, KAZANLI, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, ÇAMYAYLA, KÖSELER, SUÇIKTI
|03.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|SELÇUK
|CUMHURİYET
|03.02.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.