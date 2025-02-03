İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 3 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 11 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 02.02.2025 saat 22:30 ile 03.02.2025 saat 01:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH, MANAVKUYU MAH 03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 03.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME BOYALIK 03.02.2025 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 31.01.2025 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. FOÇA HACIVELİ, KAZIMDİRİK 03.02.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA BOSTANLI 03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM 03.02.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK MERSİNLİ, ÇINARLI 03.02.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS 03.02.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN VİLLAKENT 03.02.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ARTICAK, KARADOĞAN, KAZANLI, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, ÇAMYAYLA, KÖSELER, SUÇIKTI 03.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK CUMHURİYET 03.02.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.