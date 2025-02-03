İzmir'de bugün(3 Şubat Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Şubat'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA

YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR

02326160111

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ALIS ECZANESİ - ALSANCAK

MIMAR SINAN MAH.1394 SOKAK NO:16/A ALSANCAK

02324646065

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ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A

Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı

02324844241

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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ

KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI

02324337033

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BENAY ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.22/A

ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI SK.

2323742848

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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)

02325028485

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SIFA ECZANESİ - BALÇOVA

ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA

2322596379

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KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI

02322310457

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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR

02325813811

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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B

02323454523

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TEKIN ECZANESİ - BERGAMA

ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR

02326315049

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27

(TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)

05335935277

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EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A

EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI

02323739631

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YENİ ATALAY ECZANESİ - BORNOVA 3

ADALET MAH. 1594/1 SOK. NO:72/A

02323417788

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BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9

02323393321

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KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA

BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA

02322621068

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BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1

KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR

BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI

2324421400

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IRMAK ECZANESİ - BUCA 2

222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA

2324207777

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MERCAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C

02325200162

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B

02327121258

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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A

02327230011

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HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A

02323861942

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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

8034 SK. NO:51/A

02323766377

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EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

DERE CD. NO:12/A

ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI

02323290061

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ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A

02326712230

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR

02322717673

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RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C

EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI

02322503762

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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A

02324408987

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AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A

02322522637

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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A

02322752629

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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE

DOĞANGÜN ECZANESİ

02324572550

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OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

ATATÜRK BLV.NO.199/A

02327974535

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NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1847/26 SOK. NO:5/E

GERBAY SO KARŞISI

02323631412

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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322341713

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GÜLEÇ ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CD. 320/B

RENKLİ DURAĞI

02322313493

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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

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ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR

MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK

02322656168

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B

02323687476

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GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40

ESKİ LUNAPARK KARŞISI

02323676797

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ATASEHIR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

1787/1 SOK.NO:34/B BOSTANLI

MİGROS KARŞI SOKAĞI

2323300412

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NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B

ESKİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ YANI

02323656170

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KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A

02328788090

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TOKER ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B

02326871166

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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B

2325723018

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KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E

02325031382

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MERT ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH. 1028/2 SOK

02328315626

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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A

05309938979

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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A

TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI

02324845838

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A

2322384536

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BALIKÇIOGLU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

AKINCILAR MH.MUSTAFA BEY CAD.NO:26/B

2325450077

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YASAM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

AKINCILAR MH. HÜRRIYET CD.58

02325453532

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES CD.80/B

02322812343

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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H

(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )

02322024468

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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A

2328921898

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ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER

AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B

02324520054

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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B

02325110076

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TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A

02328561022

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TORBALI ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR

02328562514

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24

02327545266

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

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MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F

02322612434

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398404

2328147146

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR

2324589061

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ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT

02322446019

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