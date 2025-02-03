İzmir'de bugün(3 Şubat Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Şubat'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
02326160111
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ALIS ECZANESİ - ALSANCAK
MIMAR SINAN MAH.1394 SOKAK NO:16/A ALSANCAK
02324646065
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ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A
Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı
02324844241
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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
02324337033
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BENAY ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.22/A
ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI SK.
2323742848
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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
02325028485
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SIFA ECZANESİ - BALÇOVA
ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
2322596379
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KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
02322310457
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
02323454523
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TEKIN ECZANESİ - BERGAMA
ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
02326315049
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
(TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
05335935277
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EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A
EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI
02323739631
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YENİ ATALAY ECZANESİ - BORNOVA 3
ADALET MAH. 1594/1 SOK. NO:72/A
02323417788
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BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
02323393321
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KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
02322621068
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BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1
KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
2324421400
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IRMAK ECZANESİ - BUCA 2
222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
2324207777
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MERCAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C
02325200162
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
02327121258
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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
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HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A
02323861942
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YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SK. NO:51/A
02323766377
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EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
DERE CD. NO:12/A
ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
02323290061
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ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
02326712230
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
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RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
02322503762
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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
02324408987
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AREN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
02322522637
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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
02322752629
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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
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OZAN ECZANESİ - ÖZDERE
ATATÜRK BLV.NO.199/A
02327974535
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NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/26 SOK. NO:5/E
GERBAY SO KARŞISI
02323631412
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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
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GÜLEÇ ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. 320/B
RENKLİ DURAĞI
02322313493
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR
4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
02322656168
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
02323687476
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GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40
ESKİ LUNAPARK KARŞISI
02323676797
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ATASEHIR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
1787/1 SOK.NO:34/B BOSTANLI
MİGROS KARŞI SOKAĞI
2323300412
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NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B
ESKİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ YANI
02323656170
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KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
02328788090
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
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KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
02325031382
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MERT ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH. 1028/2 SOK
02328315626
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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
05309938979
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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
02324845838
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
2322384536
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BALIKÇIOGLU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
AKINCILAR MH.MUSTAFA BEY CAD.NO:26/B
2325450077
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YASAM ECZANESİ - ÖDEMİŞ
AKINCILAR MH. HÜRRIYET CD.58
02325453532
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
02322024468
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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
2328921898
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ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
02324520054
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
02328561022
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TORBALI ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
02328562514
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA
YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
02327545266
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
02322612434
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398404
2328147146
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
2324589061
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ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
02322446019
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