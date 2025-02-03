İzmir'de bugün(3 Şubat Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 3 Şubat'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
 02326160111
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 ALIS ECZANESİ - ALSANCAK

 MIMAR SINAN MAH.1394 SOKAK NO:16/A ALSANCAK
 02324646065
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 ADA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MH. HÜRRİYET BULV. NO:4/1A
 Hilton Oteli Otopark Çıkış Kapısı Karşısı
 02324844241
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 ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
 KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
 02324337033
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 BENAY ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK.NO.22/A
 ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI SK.
 2323742848
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 GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
 02325028485
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 SIFA ECZANESİ - BALÇOVA

 ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
 2322596379
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 KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
 02322310457
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
 02323454523
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 TEKIN ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
 02326315049
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
 (TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
 05335935277
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 EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A
 EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI
 02323739631
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 YENİ ATALAY ECZANESİ - BORNOVA 3

 ADALET MAH. 1594/1 SOK. NO:72/A
 02323417788
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 BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
 02323393321
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 KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
 02322621068
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 BUCA ERDEM ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAGAÇ MAH. 223 SK. NO:20/A BUCA-IZMIR
 BUCA PAZARYERİ ALTINELLER DÜĞÜN SALONA ARKASI
 2324421400
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 IRMAK ECZANESİ - BUCA 2

 222/24 SOKAK NO:22/A ÇAMLIKULE MAH.BUCA
 2324207777
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 MERCAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C
 02325200162
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ATASOY ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B
 02327121258
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A
 02323861942
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 YENİ MAHALLE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SK. NO:51/A
 02323766377
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 EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 DERE CD. NO:12/A
 ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
 02323290061
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 ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
 02326712230
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673
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 RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
 EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
 02322503762
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 BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
 02324408987
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 AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
 02322522637
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 EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
 02322752629
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

 ATATÜRK BLV.NO.199/A
 02327974535
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 NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/26 SOK. NO:5/E
 GERBAY SO KARŞISI
 02323631412
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 GÜLEÇ ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. 320/B
 RENKLİ DURAĞI
 02322313493
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 ADAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR
 MEVLANA CAMİ ÇAPRAZI, ESKİ ÇAMLIK
 02322656168
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
 02323687476
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 GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40
 ESKİ LUNAPARK KARŞISI
 02323676797
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 ATASEHIR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 1787/1 SOK.NO:34/B BOSTANLI
 MİGROS KARŞI SOKAĞI
 2323300412
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 NOVA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. ANADOLU CAD. NO:380/1B
 ESKİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ YANI
 02323656170
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 KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
 02328788090
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
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 KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
 02325031382
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 MERT ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH. 1028/2 SOK
 02328315626
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 ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
 05309938979
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 MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
 TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
 02324845838
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
 2322384536
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 BALIKÇIOGLU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 AKINCILAR MH.MUSTAFA BEY CAD.NO:26/B
 2325450077
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 YASAM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 AKINCILAR MH. HÜRRIYET CD.58
 02325453532
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
 (SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
 02322024468
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 NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
 2328921898
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İzmir’de 3 Şubat Pazartesi hava durumu: Ilık ve parçalı bulutlu İzmir’de 3 Şubat Pazartesi hava durumu: Ilık ve parçalı bulutlu

 ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
 02324520054
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
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 TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
 02328561022
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 TORBALI ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR
 02328562514
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

 YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
 02327545266
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
 02322612434
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398404
 2328147146
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
 2324589061
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 ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
 02322446019
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Kaynak: HABER MERKEZİ