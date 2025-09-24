İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları 3 kişiden 2 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemleri için gözaltına alındı.

İzmir Karabağlar’da, çarşı ve mahalle bekçileri, Uzundere Rekreasyon Alanı çevresinde devriye gezerken, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. O.M. (23), Ö.T. (24) ve P.E. (26) isimli şahıslar üzerinde yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Yapılan arama sonucu 2 bin 770 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bekçiler, hemen durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, polis tarafından sorguya alındı. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.