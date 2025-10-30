İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde hayatını kaybeden 117 kişi, felaketin 5. yılında Bayraklı Deprem Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anmada, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, depremde dayanışmanın önemine ve kentsel dönüşüm gerekliliğine vurgu yaptı.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan konuşmasında, “Binalar yıkılmadı, 117 canımızı kaybettik. Her birinin adı, gülüşü ve hayali bizimle” dedi. Özkan, İzmir’in deprem sonrası gösterdiği dayanışmayı kentin en büyük mirası olarak nitelendirerek şunları ekledi:

Devlet, TOKİ ve belediyeler iş birliğiyle yaklaşık 8 bin konut inşa edildi.

Bazı müteahhitlerin depremzedeler üzerinden kazanç sağlama girişimlerine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Özkan, evine kavuşamayan çok sayıda depremzedeyi hatırlatarak, uygun kredi desteği sağlanmış olsaydı daha fazla kişinin güvenli konutlara kavuşacağını belirtti.

Başkan İrfan Önal, deprem gerçeğinin hâlâ İzmir’deki binlerce konutu tehdit ettiğini söyledi:

“Deprem yalnızca mühendisin değil, vicdanın da sınavıdır. Vatandaşlarımızın güven içinde yaşayacağı bir Bayraklı için mücadele ediyoruz.”

Önal, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kaybedilen canların yerinin doldurulamayacağını ifade etti ve güvenli bir şehir inşa etme çağrısı yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Güç’ten Hukuk ve Liyakat Mesajı

CHP İl Başkanı Çağatay Güç, depremin yalnızca mühendislikle açıklanamayacağını belirtti:

“Deprem hazırlığı vicdan, liyakat ve hukukla ilgilidir. Bu ülkede binalar çöküyor ama sorumlular yargılanmıyor. İnsanların can güvenliği değil, arsaların metrekare değerleri konuşuluyor.”

Güç, ekonomik kriz nedeniyle birçok kişinin güvenli konutlara ulaşamadığını vurgulayarak, devletin görevini güvenli bir hayat sağlamak olarak tanımladı.

Konuşmacılar, dayanışma, vicdan ve bilim rehberliğinde İzmir’in yeniden ayağa kalkabileceğini ifade etti. Tören, kayıpların anılması ve gelecekte yaşanabilecek felaketlerin önlenmesi amacıyla mesajların verilmesiyle sona erdi.