İzmir'de 31 Aralık Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 31 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KARABAĞLAR VATAN, ESENLİK 31.12.2024 saat 08:45 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR 31.12.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI YEŞİLKÖY, DEMİRCİ 30.12.2024 saat 20:10 ile 22:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.