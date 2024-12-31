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Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde artan nem oranı nedeniyle sis ve pus oluşumu konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sıcaklıkların gece saatlerinde düşeceği göz önüne alınarak, dışarıda bulunacakların kalın giyinmeleri tavsiye edildi.

En yüksek rüzgar hızı sabah ve öğle saatlerinde 18 km/sa seviyesinde ölçülecek.

İzmir’de 31 Aralık Salı günü, yılın son gününde hava parçalı bulutlu ve serin geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu hava etkili olacak.

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