İzmir’de 31 Aralık Salı günü, yılın son gününde hava parçalı bulutlu ve serin geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Sıcaklık ve nem oranı
- Sabah saat 09.00-12.00 arası sıcaklık 10°C olarak ölçülecek ve nem oranı %76 seviyesinde olacak.
- Öğle saatlerinde (12.00-15.00) sıcaklık 13°C ile günün en yüksek değerine ulaşacak. Nem oranı ise %61 ile düşüş gösterecek.
- Öğleden sonra (15.00-18.00) sıcaklık tekrar 10°C’ye düşerken, nem oranı %69 olacak.
- Akşam saatlerinde (18.00-21.00) hava 9°C'ye düşecek ve nem oranı %83’e yükselecek.
- Gece saatlerinde (21.00-24.00) sıcaklık 8°C seviyelerine kadar düşerken, nem oranı %88'e çıkacak.
Rüzgar durumu
Rüzgar genellikle güneydoğu yönünden esecek.
- Sabah saatlerinde ortalama 8 km/sa hızla,
- Öğle saatlerinde 9 km/sa hızla,
- Akşam saatlerinde ise 2 km/sa hıza kadar düşecek.
En yüksek rüzgar hızı sabah ve öğle saatlerinde 18 km/sa seviyesinde ölçülecek.
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Vatandaşlara uyarılar
Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde artan nem oranı nedeniyle sis ve pus oluşumu konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sıcaklıkların gece saatlerinde düşeceği göz önüne alınarak, dışarıda bulunacakların kalın giyinmeleri tavsiye edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ