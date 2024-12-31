İzmir'de bugün(31 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BAŞAK ECZANESİ - ALİAĞA
ATATÜRK MAH. FATİH CAD. NO:31/A
02326160633
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SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
02324211275
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AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
02324899969
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
02323441111
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA
MITHATPASA CAD. NO:27
ESKİ KARAKOL KARŞISI
2322787506
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KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
02322445123
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI
ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
FOLKART A BLOK MİGROS YANI
02325020488
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UMUT ECZANESİ - BERGAMA
FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02326321656
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323431452
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BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
02323420142
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BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
02323887677
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GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B
2324784838
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ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
02322502550
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BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1
KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
02324822878
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GÜLİN ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B
KURUÇEŞME MH. A-101 YANI
02324332373
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GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
02324612616
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME
DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:22/A
02327248660
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
05456279742
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DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
3295687
02323295686
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SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
02326714141
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
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ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
02322610620
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TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
02324202821
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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
02322517270
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SEDEF ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
02322767000
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
02323630006
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MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
02322342230
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DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY
Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A
MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)
02322792568
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR
İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
02322371051
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
02323687355
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GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40
ESKİ LUNAPARK KARŞISI
02323676797
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YEŞİM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. BESTEKAR YUSUF NALKESEN SOK. NO:52/B
DEREBOYU MİNİ CARREFOURSA KARŞISI,GODE CENGİZ PARKI YANI
02329668010
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MERTOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEMİRKÖPRÜ MAH. ŞEHİT P.ER TURABİ KARAGÖZ SK. NO:109/A
02323302713
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YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA
mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
02328785606
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
2328326962
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KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
2328461123
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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
2322854527
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
02322397994
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SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA
02325453391
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EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
02325432793
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
02327432323
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KIYMET ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KUBİLAY CAD. NO:11/B
02328922245
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ETİ ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:307/A
02324870707
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HİLAL ECZANESİ - TİRE
YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
02325125773
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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
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ALPER ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
02328563500
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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GÜNEŞ ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
02327541648
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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
2327933858
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL
PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322501314
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
02324579637
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YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
02322315035
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