İzmir'de bugün(31 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BAŞAK ECZANESİ - ALİAĞA

ATATÜRK MAH. FATİH CAD. NO:31/A

02326160633

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SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A

02324211275

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AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B

02324899969

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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A

02324334322

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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A

02323441111

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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR

Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı

02328546324

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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

MITHATPASA CAD. NO:27

ESKİ KARAKOL KARŞISI

2322787506

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KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A

02322445123

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI

ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C

FOLKART A BLOK MİGROS YANI

02325020488

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UMUT ECZANESİ - BERGAMA

FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3

FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI

02326321656

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA

MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02323431452

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BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR

02323420142

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BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3

KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B

02323887677

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GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B

2324784838

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ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA

BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102

02322502550

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BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1

KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45

02324822878

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GÜLİN ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B

KURUÇEŞME MH. A-101 YANI

02324332373

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GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A

02324612616

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A

02327230011

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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:22/A

02327248660

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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J

PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI

05456279742

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DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ

3295687

02323295686

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SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A

02326714141

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR

02322711099

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ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387

02322610620

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TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A

02324202821

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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D

02322517270

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SEDEF ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B

SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI

02322767000

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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A

MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324562577

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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A

KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)

02323630006

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MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B

GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI

02322342230

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DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY

Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A

MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)

02322792568

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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

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BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR

İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

02322371051

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR

02323687355

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GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40

ESKİ LUNAPARK KARŞISI

02323676797

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YEŞİM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. BESTEKAR YUSUF NALKESEN SOK. NO:52/B

DEREBOYU MİNİ CARREFOURSA KARŞISI,GODE CENGİZ PARKI YANI

02329668010

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MERTOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

DEMİRKÖPRÜ MAH. ŞEHİT P.ER TURABİ KARAGÖZ SK. NO:109/A

02323302713

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YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a

02328785606

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B

MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA

02327824041

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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6

2328326962

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KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE

2328461123

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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI

2322854527

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B

02322397994

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SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA

02325453391

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EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A

02325432793

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B

02327432323

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KIYMET ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. KUBİLAY CAD. NO:11/B

02328922245

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ETİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:307/A

02324870707

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HİLAL ECZANESİ - TİRE

YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A

02325125773

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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4

YENİ HASTANE KARŞISI

02328532068

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ALPER ECZANESİ - TORBALI

ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A

02328563500

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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GÜNEŞ ECZANESİ - URLA

YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38

02327541648

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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR

2327933858

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A

02327523636

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SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL

PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR

ASKERİ HASTANE KARŞISI

02322501314

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B

02324579637

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YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41

02322315035

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