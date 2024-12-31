İzmir'de bugün(31 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BAŞAK ECZANESİ - ALİAĞA

 ATATÜRK MAH. FATİH CAD. NO:31/A
 02326160633
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 SENCEROĞLU ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. ŞAİR EŞREF BULV. NO:83/A
 02324211275
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 AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
 02324899969
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

Torbalı’da işçilerin eylemi sonuç verdi Torbalı’da işçilerin eylemi sonuç verdi

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
 02323441111
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 ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324
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 YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

 MITHATPASA CAD. NO:27
 ESKİ KARAKOL KARŞISI
 2322787506
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 KAMER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. NO:162/A
 02322445123
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 UFUK ECZANESİ - BAYRAKLI

 ADALET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD.NO:18/C
 FOLKART A BLOK MİGROS YANI
 02325020488
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 UMUT ECZANESİ - BERGAMA

 FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
 FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02326321656
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

 KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
 MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323431452
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 BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
 02323420142
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 BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
 02323887677
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 GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B
 2324784838
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 ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
 02322502550
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 BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
 02324822878
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 GÜLİN ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B
 KURUÇEŞME MH. A-101 YANI
 02324332373
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 GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
 02324612616
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

 DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:22/A
 02327248660
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
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 ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
 PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
 05456279742
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 DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
 3295687
 02323295686
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 SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
 02326714141
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099
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 ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
 02322610620
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 TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
 02324202821
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 ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
 02322517270
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 SEDEF ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
 SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
 02322767000
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 CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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 YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
 02323630006
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 MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
 GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
 02322342230
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 DOGAL SIFA ECZANESİ - HATAY

 Fahrettin Altay Mah. 65/11 Sok No:4/A
 MEYDAN TAKSİ DURAĞI KARŞISI (0505 081 54 86)
 02322792568
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 BERFİN ECZANESİ - KARABAĞLAR

 İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:2(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
 02322371051
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
 02323687355
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 GİZEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MH ATATÜRK BULV NO:40
 ESKİ LUNAPARK KARŞISI
 02323676797
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 YEŞİM ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. BESTEKAR YUSUF NALKESEN SOK. NO:52/B
 DEREBOYU MİNİ CARREFOURSA KARŞISI,GODE CENGİZ PARKI YANI
 02329668010
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 MERTOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEMİRKÖPRÜ MAH. ŞEHİT P.ER TURABİ KARAGÖZ SK. NO:109/A
 02323302713
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 YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
 02328785606
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
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 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041
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 MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
 2328326962
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 KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
 2328461123
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 FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
 2322854527
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
 02322397994
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 SARAY ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:8/BA
 02325453391
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 EGE SAĞLIK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:3/A
 02325432793
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
 02327432323
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 KIYMET ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KUBİLAY CAD. NO:11/B
 02328922245
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 ETİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:307/A
 02324870707
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 HİLAL ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
 02325125773
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 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
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 ALPER ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1596 SOK. NO:2/A
 02328563500
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 GÜNEŞ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
 02327541648
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 TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
 2327933858
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL

 PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
 ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322501314
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
 02324579637
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 YENİ YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:41
 02322315035
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Kaynak: HABER MERKEZİ