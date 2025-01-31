İzmir'de 31 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 31 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 9 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, ÇAY 31.01.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ MALTEPE 31.01.2025 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 31.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA TUNA 31.01.2025 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 31.01.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ARTICAK, GÖLCÜK, KAZANLI, YOLÜSTÜ, ORTAKÖY, YENİCEKÖY 31.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. TİRE MUSALAR 29.01.2025 saat 16:00 ile 30.01.2025 saat 00:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. URLA YELALTI 30.01.2025 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.