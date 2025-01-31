İzmir’de 31 Ocak Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık düşüşe geçerek 12 dereceye kadar inecek.
Nem oranı yüksek seyredecek
Meteoroloji verilerine göre, gün boyunca nem oranı %65 ile %93 arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde nem oranının artması bekleniyor.
Rüzgar zaman zaman sert esecek
Rüzgarın ortalama hızı 3-6 km/s arasında değişirken, maksimum rüzgar hızı 14 km/s’ye kadar çıkabilir. Öğle saatlerinde rüzgarın etkisini biraz artırması bekleniyor.
İzmir 5 günlük hava tahmini
Hava sıcaklıklarının gün içinde dalgalı bir seyir izlemesi nedeniyle, dışarı çıkacak vatandaşların özellikle akşam saatlerine doğru tedbirli olması öneriliyor.