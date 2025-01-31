İzmir’de 31 Ocak Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık düşüşe geçerek 12 dereceye kadar inecek.

Izmir 31 Ocak Hava Durumu

Nem oranı yüksek seyredecek

Meteoroloji verilerine göre, gün boyunca nem oranı %65 ile %93 arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde nem oranının artması bekleniyor.

Rüzgar zaman zaman sert esecek

Rüzgarın ortalama hızı 3-6 km/s arasında değişirken, maksimum rüzgar hızı 14 km/s’ye kadar çıkabilir. Öğle saatlerinde rüzgarın etkisini biraz artırması bekleniyor.

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Izmir 31 Ocak Hava Durumu 5 Günlük

Hava sıcaklıklarının gün içinde dalgalı bir seyir izlemesi nedeniyle, dışarı çıkacak vatandaşların özellikle akşam saatlerine doğru tedbirli olması öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ