İzmir'de bugün(31 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR

02326170998

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ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK

ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI

02324634630

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BEYAZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

GAZİOSMANPAŞA BLV.NO:48/B-Z01

02324847247

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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD. NO:110/C

HALKTAN ALTINDAĞ ŞUBE KARŞISI

02324580410

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EDA DENİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-4 MAH. 1027 SOK. 96 BLOK NO:29/A

7 NOLU EVKA-4 SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KAPISI KARŞISI

02323516016

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EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR

MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR

02323365293

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SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A

02322785996

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ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI

2322318103

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A

02323454550

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ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA

ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR

02326310706

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F

02329998489

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DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2

ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA

2323745888

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RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI

02323432149

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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38

2324784508

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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

ESKIIZMIR CAD. NO:61/F

02322503988

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BUCA ITIR ECZANESİ - BUCA 1

VALI RAHMI BEY MAH. ÖZMEN CAD. NO:112

BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI

02324488893

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CEBE ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2

02324425841

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BORNOVA CANAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

REFİK TULGA CD. 5311 SK. NO:16/A

TEPECİK ÇAMDİBİ POLİNİKLİĞİ KARŞISI-ÇAMDİBİ KONUTLARI KARŞISI

02323511313

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E

2327120440

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CANAN ECZANESİ - ÇEŞME

ILICA MH.5065 SK. NO:54/A

02327231481

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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A

02323290919

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EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

8034 SOKAK NO:53/A

yenimahalle sağlık ocağı yanı

02323760806

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UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C

EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI

02323860085

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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B

02326715353

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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA

2328127219

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ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B

LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI

2322673000

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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A

EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.

02322281874

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SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A

2324426835

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YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A

02322520910

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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A

02324530403

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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A

02324575774

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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B

5339163129

02322855862

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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64

02323670001

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HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A

05330741002

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BİLGE ECZANESİ - HATAY

ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B

02322850656

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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B

BALÇOVA LUNAPARK KARŞIŞI

02322792213

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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR

ESERKENT TAKSİ DURAĞI

02322534657

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR

02323687355

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UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A

02329995350

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DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

GİRNE BULVARI NO:77/A

YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI

02323236980

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NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160

02329992824

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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A

02328783102

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SERA ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A

2326880151

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BUSE ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C

02325723242

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BETÜL ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C

02327824917

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SEDEF ECZANESİ - MENEMEN

UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C

Menemen Devlet Hastanesi Karşısı

02328326168

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SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA

05456401594

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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE

2322316846

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE

SEMT POLİKLİNİĞİ YANI

2322385214

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GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A

02325459255

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ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A

02325432442

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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ

02322814700

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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A

02325028975

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YILDIZ ECZANESİ - SELÇUK

ZAFER MH. ŞEHİT PİYADE ER YÜKSEL ÖZÜLKÜ SK. NO:19

02328922828

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KADIKÖY ECZANESİ - ŞİRİNYER

AKINCILAR MH. AKDOĞAN CD. NO:140/C

KOŞU İZBAN DURAĞI KARŞISI

02324267072

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HİLAL ECZANESİ - TİRE

YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A

02325125773

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SEHER ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/

İŞKUR SOKAĞI

02328564099

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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6

2328569595

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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İNCİR ECZANESİ - URLA

TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A

02327544592

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B

02322271900

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZİLER CD. NO:392/A-392/B

EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI

02324570081

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İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT

02322260222

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