İzmir'de bugün(31 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
 02326170998
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

 SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
 ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
 02324634630
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BEYAZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 GAZİOSMANPAŞA BLV.NO:48/B-Z01
 02324847247
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 HALKTAN ALTINDAĞ ŞUBE KARŞISI
 02324580410
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EDA DENİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-4 MAH. 1027 SOK. 96 BLOK NO:29/A
 7 NOLU EVKA-4 SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KAPISI KARŞISI
 02323516016
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR

 MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR
 02323365293
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Çeşme Belediyesi'nden çocukların eğitimine yatırım Çeşme Belediyesi'nden çocukların eğitimine yatırım

 SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
 02322785996
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI
 2322318103
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

 CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
 02323454550
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA

 ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR
 02326310706
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
 02329998489
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
 2323745888
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI
 02323432149
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
 2324784508
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
 02322503988
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BUCA ITIR ECZANESİ - BUCA 1

 VALI RAHMI BEY MAH. ÖZMEN CAD. NO:112
 BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
 02324488893
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 CEBE ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2
 02324425841
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BORNOVA CANAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 REFİK TULGA CD. 5311 SK. NO:16/A
 TEPECİK ÇAMDİBİ POLİNİKLİĞİ KARŞISI-ÇAMDİBİ KONUTLARI KARŞISI
 02323511313
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
 2327120440
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 CANAN ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH.5065 SK. NO:54/A
 02327231481
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SOKAK NO:53/A
 yenimahalle sağlık ocağı yanı
 02323760806
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
 EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI
 02323860085
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
 02326715353
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
 LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
 2322673000
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
 EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
 02322281874
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
 2324426835
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A
 02322520910
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
 02324530403
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
 02323670001
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A
 05330741002
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BİLGE ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
 02322850656
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
 BALÇOVA LUNAPARK KARŞIŞI
 02322792213
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
 ESERKENT TAKSİ DURAĞI
 02322534657
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
 02323687355
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
 02329995350
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 GİRNE BULVARI NO:77/A
 YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
 02323236980
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160
 02329992824
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
 02328783102
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BETÜL ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
 02327824917
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEDEF ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C
 Menemen Devlet Hastanesi Karşısı
 02328326168
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
 05456401594
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
 2322316846
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE
 SEMT POLİKLİNİĞİ YANI
 2322385214
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A
 02325459255
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A
 02325432442
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
 02322814700
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
 02325028975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YILDIZ ECZANESİ - SELÇUK

 ZAFER MH. ŞEHİT PİYADE ER YÜKSEL ÖZÜLKÜ SK. NO:19
 02328922828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KADIKÖY ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MH. AKDOĞAN CD. NO:140/C
 KOŞU İZBAN DURAĞI KARŞISI
 02324267072
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 HİLAL ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
 02325125773
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEHER ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
 İŞKUR SOKAĞI
 02328564099
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
 2328569595
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 İNCİR ECZANESİ - URLA

 TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
 02327544592
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

 ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
 02322271900
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CD. NO:392/A-392/B
 EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI
 02324570081
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT
 02322260222
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: HABER MERKEZİ