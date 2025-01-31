İzmir'de bugün(31 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 31 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 31 Ocak Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
02326170998
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ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK
SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
02324634630
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BEYAZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
GAZİOSMANPAŞA BLV.NO:48/B-Z01
02324847247
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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
HALKTAN ALTINDAĞ ŞUBE KARŞISI
02324580410
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EDA DENİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-4 MAH. 1027 SOK. 96 BLOK NO:29/A
7 NOLU EVKA-4 SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KAPISI KARŞISI
02323516016
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EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR
MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR
02323365293
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SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
02322785996
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ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI
2322318103
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI
CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
02323454550
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ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA
ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR
02326310706
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
02329998489
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DOGUCAN ECZANESİ - BORNOVA 2
ERGENE MAH. YÜZBASI IBRAHIM HAKKI CAD.NO:105/1 BORNOVA
2323745888
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RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI
02323432149
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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
2324784508
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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA
ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
02322503988
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BUCA ITIR ECZANESİ - BUCA 1
VALI RAHMI BEY MAH. ÖZMEN CAD. NO:112
BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324488893
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CEBE ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2
02324425841
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BORNOVA CANAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
REFİK TULGA CD. 5311 SK. NO:16/A
TEPECİK ÇAMDİBİ POLİNİKLİĞİ KARŞISI-ÇAMDİBİ KONUTLARI KARŞISI
02323511313
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
2327120440
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CANAN ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH.5065 SK. NO:54/A
02327231481
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SOKAK NO:53/A
yenimahalle sağlık ocağı yanı
02323760806
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UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI
02323860085
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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
02326715353
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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ULUKAYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B
LİMONTEPE SEMT POLİK.KRŞ.MERKEZ KAHVE DURAĞI ARKASI
2322673000
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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
02322281874
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SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
2324426835
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YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A
02322520910
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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
02324530403
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
02323670001
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HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A
05330741002
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BİLGE ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
02322850656
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BAŞGÖL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:259/B
BALÇOVA LUNAPARK KARŞIŞI
02322792213
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SEYDA ECZANESİ - KARABAĞLAR
4019/8 SOK.NO:37/D KARABAGLAR-IZMIR
ESERKENT TAKSİ DURAĞI
02322534657
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
02323687355
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UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
02329995350
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DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
GİRNE BULVARI NO:77/A
YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
02323236980
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NERGİZ ÇARŞI ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MAH. ALİ ALP BÖKE CAD. NO:160
02329992824
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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
02328783102
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SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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BETÜL ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C
02327824917
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SEDEF ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:12/C
Menemen Devlet Hastanesi Karşısı
02328326168
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SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
05456401594
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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
2322316846
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE
SEMT POLİKLİNİĞİ YANI
2322385214
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GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A
02325459255
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ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A
02325432442
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
02322814700
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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
02325028975
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YILDIZ ECZANESİ - SELÇUK
ZAFER MH. ŞEHİT PİYADE ER YÜKSEL ÖZÜLKÜ SK. NO:19
02328922828
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KADIKÖY ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MH. AKDOĞAN CD. NO:140/C
KOŞU İZBAN DURAĞI KARŞISI
02324267072
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HİLAL ECZANESİ - TİRE
YENİ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA CD.51/A
02325125773
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SEHER ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
İŞKUR SOKAĞI
02328564099
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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
2328569595
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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İNCİR ECZANESİ - URLA
TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
02327544592
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL
ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
02322271900
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:392/A-392/B
EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI
02324570081
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İLKAY ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9500 SOK. NO:5/B YEŞİLYURT
02322260222
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