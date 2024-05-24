Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde 165 bin riskli bina tespit edildi. Bu binalardan 36 bininin ise acil olarak kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu çağrıya dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İzmir'deki kentsel dönüşüm sürecinde belediyelerin aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Gürgen, "İzmir'de 30 belediyenin her birinin elini taşın altına koyması lazım. Ne yapacaksak hep beraber yapalım. Tehlike kapıda ama çözüm hepimizin elinde. Birlikte olursak biz bu işi başaracağız" dedi.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, İzmir'e özel olarak kurulan bir daire başkanlığının bu önemin altını çizdi. Aydemir, "Sadece 5. Daire Başkanlığı İzmir'de bulunuyor. Bu da İzmir'e ne kadar dikkat verildiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

165 bin riskli bina tespit edildi

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması adına önemli adımlar atıldığını belirten Aydemir, "165 bin riskli ve zemin etüdü iyi olmayan bina tespit edildi. Bu binaların içinden de 180 bin daire ve işyerini kapsayan 36 bin binanın acil olarak yıkılması gerekiyor. Söz konusu 36 bin binanın vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme girmesi şart" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İzmir Afet Risk Haritası'nın hazırlandığını vurgulayan Aydemir, "Nerede, ne olabileceğini, heyelan riski olan bölgeleri, fayların hareketli olduğu bölgeleri, zeminin sıvılaştığı bölgeleri belirledik. Bu risk haritasında hepsi var. Bahsettiğimiz 36 bin bina haritada belirlenen alanlarda" dedi.