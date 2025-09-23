Canlı heykeller ve bando eşliğinde gerçekleştirilen kortejde, esnaf yöneticileri ve vatandaşlar Ahilik geleneğini yansıtan broşürler dağıttı.

Meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata, haftanın önemine dikkat çekti. Daha sonra İESOB yöneticileri, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamlarında ziyaret ederek günün anlam ve önemini paylaştı.

Şenlik havası ve halkın ilgisi

Konak Meydanı’nda törenler, kavurmalı Ahi Pilavı, lokma ve şerbet ikramlarıyla devam etti. Vatandaşlar, kurulan “Ahilik Haftası Hatırası” dekoru önünde fotoğraf çektirerek etkinliğe renk kattı. Halk oyunları gösterileri ve çeşitli atölyeler de kutlamalara ayrı bir coşku sağladı.

İzmir protokolü etkinlikte buluştu

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, milletvekilleri ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başta olmak üzere çok sayıda siyasi ve kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Ahilik geleneği ve esnafa destek

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Ahiliğin halk için üretmek ve halka hizmet etmek felsefesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Ata, “Ahiler toplumsal huzurun teminatıydı. Biz de bugün bu mirası taşıyoruz. Belediyelerimizin desteğiyle hem ticaret yapıyor hem de şehrin huzurunu koruyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, esnafın şehrin ruhunu taşıdığını belirterek, çarşı ve pazarları daha canlı hale getireceklerini söyledi. Tugay, “Ahilik geleneği, esnafa dürüstlük ve cömertlik öğretiyor. Dünyada bu milletin esnafı gibi esnaf yok” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Ahiliğin sadece ticaret değil, aynı zamanda ahlak, doğruluk ve yardımseverlik içeren bir yaşam felsefesi olduğunu vurguladı.

Törenin ilerleyen bölümünde protokol üyeleri, ilin Ahisi Ali Baltacı, ilin Kalfası Ömer Faruk Kaya ve ilin Çırağı Elçin Erva Dursun’a özel kıyafetlerini giydirdi. Ardından protokol üyeleri, Ahilik Çarşısı’nda kurulan meslek stantlarını gezerek esnaflarla bir araya geldi.

Etkinlik, İzmir’de Ahiliğin hem geleneksel değerlerini hem de toplumsal dayanışmayı genç nesillere aktarmak açısından büyük ilgi gördü.