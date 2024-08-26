İzmir’de 3X3 Basketbol Turnuvası Karşıyaka Etabı Sona Erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Basketbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası, 25 Ağustos’ta Karşıyaka Bostanlı’da yapılan çekişmeli maçlarla tamamlandı. Turnuvanın beşinci ayağında genç erkekler kategorisinde Filenin Muhafızları, genç kadınlarda ise Woopers şampiyon oldu.

İpimle Kuşağım birinci oldu

Turnuvada büyük erkekler kategorisinde finalde karşı karşıya gelen İpimle Kuşağım ve Ne Alakası Var takımları arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. İpimle Kuşağım, rakibini yenerek turnuvanın bu ayağında birinciliği elde etti.

Turnuvada, her kategoride ilk iki sırayı alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazandı. Turnuvanın final elemeleri 30-31 Ağustos tarihlerinde Fuar Kültürpark’ta gerçekleşecek. Büyük final ise 1 Eylül 2024 tarihinde yine Fuar alanında yapılacak.