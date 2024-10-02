İzmir’de 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir, bu yıl 4. kez düzenlenen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması ile tasarım dünyasında önemli bir buluşma noktası oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin destekleriyle gerçekleştirilen ödül töreninde, mobilya sektöründe çığır açacak projeler ve genç tasarımcılar ödüllendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin mobilya ihracatında 8. sıradan 5. sıraya yükselmek için gereken adımları atacaklarına olan inancını vurguladı.

Katılım rekoru ve sektördeki gelişmeler

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen ödül törenine, birçok önemli isim katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı konuşmada, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki mobilya sektörünün ihracat potansiyeline dikkat çekti. Başkan Tugay, “Kendimizi daha fazla geliştirmek zorunda hissettiğimiz alan tasarım. Dördüncüsü düzenlenen yarışmaya rekor katılım olmasından ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılmasından çok memnunum,” dedi.

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin tasarım gücünün artması için mobilya ihracatçılarının tasarıma daha fazla destek vermesi gerektiğini belirtti. Başkan Tugay’a teşekkür plaketi sunan Eskinazi, bu yarışmaların Türkiye’nin tasarım ekosistemine katkı sağladığını ifade etti.

"MOBİLYAŞAM" temasıyla yenilikçi tasarımlar

Bu yıl “MOBİLYAŞAM” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 161 öğrenci ve 140 profesyonel tasarımcıdan toplam 301 proje başvurusu yapıldı. Jüri üyeleri arasında tanınmış isimlerin bulunduğu yarışmada, katılımcılar uluslararası pazarda Türk mobilyasının yerini güçlendirmek için tasarımlar sundu.

Kazananlar:

Profesyonel kategorisi: Enes Vatansever - 125 bin TL Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede Nazar - 100 bin TL Elif Karaca - 75 bin TL

Öğrenci kategorisi: Seçil Karaorman, Mustafa Yiğit Aksu, Berke Kayranlı - 80 bin TL Sıla Şahin - 60 bin TL Asım Can Kocaman - 40 bin TL



İzmir’in geleceği için tasarımda yeni ufuklar

Bu yılki Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması, İzmir’in tasarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin mobilya ihracatında daha yüksek sıralara ulaşma hedefi doğrultusunda, bu tür yarışmaların önemi her geçen gün artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle geleceğin tasarımcıları, sektördeki yerlerini alıyor.